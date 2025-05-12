Справа на 3 млн дол.: клієнт банківського сейфа програв суд «Правекс Банку» — Finance.ua
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Справа на 3 млн дол.: клієнт банківського сейфа програв суд «Правекс Банку»

Фондовий ринок
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Справа на 3 млн дол.: клієнт банківського сейфа програв суд «Правекс Банку»
Справа на 3 млн дол.: клієнт банківського сейфа програв суд «Правекс Банку»
Верховний Суд остаточно вирішив на користь «Правекс Банку» спір із клієнтом, який вимагав понад $3 млн компенсації за нібито неналежний захист банківського сейфа.
Про це свідчить судова постанова, передає «Інтерфакс-Україна».
Суд визнав доводи банку обґрунтованими та відмовив у задоволенні касаційної скарги.
У 2015 році клієнт «Правекс Банку» орендував банківський сейф у Рівному та заявив, що зберігав там $1,78 млн, EUR1 млн та 230 тис. швейцарських франків.
У 2016 році він повідомив про зникнення коштів, звинуватив банк у неналежній безпеці та подав позов.
Суд першої інстанції вирішив справу на його користь, зобов’язавши банк виплатити заявлену суму. Банк наполягав, що доказів факту зберігання грошей у сейфі немає, а доступ до скриньки отримав шахрай із підробленими документами.
Як зазначається, на початкових етапах розгляду місцевий та апеляційний суди підтримали вимоги позивача. Однак під час касаційного провадження сторона захисту переконала суд, що банк діяв відповідно до закону, а наявні обставини не підтверджують його провини.
Верховний Суд визнав доводи банку обґрунтованими, скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу на новий апеляційний розгляд. Апеляційний суд задовольнив скаргу банку та відмовив у позові, а 5 березня цього року Верховний Суд підтримав позицію банку та залишив без задоволення касаційну скаргу позивача, остаточно вирішивши справу на користь банку.
За матеріалами:
Економічна Правда
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