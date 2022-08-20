Споживчі настрої за останній місяць дещо покращали: чого чекають українці — Finance.ua

Споживчі настрої за останній місяць дещо покращали: чого чекають українці Вчора 15:13 — Особисті фінанси

Індекс споживчих настроїв в Україні в липні 2022 року склав 73,2 п., що на 1,1 п. вище за показник червня. Дещо зросли індекси очікуваних змін матеріального становища, очікуваного розвитку економіки протягом року та доцільності робити великі закупівлі.

Про це повідомляє у даних щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного стану зменшився і становить 37,2, що на 1,1 п. нижче за рівень цього показника в червні. Індекс економічних очікувань у липні зріс на 2,5 п. та становить 97,2 п.

У липні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 3,7 п. та становить 146,4 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 0,6 п. та становить 183 п. Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих 3 місяців погіршилися: індекс очікувань зріс на 5,4 п. та становить 157,5 п.

«Основні індекси стабілізувалися в липні і статистично незначно змінилися порівняно з червнем 2022 року. Індекс поточного стану значно сповільнив темпи падіння, а індекс економічних очікувань навіть показав тенденцію до зростання. Водночас погіршуються очікування безробіття, інфляції та девальвації», — коментують аналітики Info Sapiens.

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GFK Ukraine із червня 2000 року, а з 2019 року його проводить Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначається на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних та негативних оцінок однакова. Значення індексу менше ніж 100 означає, що у суспільстві переважають негативні оцінки.

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