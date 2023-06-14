Споживчі настрої українців покращилися (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Споживчі настрої українців покращилися (інфографіка)

Особисті фінанси
40
Споживчі настрої українців покращилися (інфографіка)
Споживчі настрої українців покращилися (інфографіка)
За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у травні 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 7,4 пунктів та становить 92 п. Зросли усі складові індикатора.
У травні 2023 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 92 п., що на 7,4 п. вище за показник квітня.
Споживчі настрої українців покращилися (інфографіка)
Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 58,4, що на 6,1 п. вище за рівень цього показника у квітні. Складові цього індексу зазнали таких змін:
  • —  індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 50,5, що на 6,1 п. вище за показник у квітні;
  • —  індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 4,2 п. та встановився на позначці 66,2 п.
Споживчі настрої українців покращилися (інфографіка)
Індекс економічних очікувань (ІЕО) у травні зріс на 8,3 п. та складає 114,5 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
  • —  індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 107,6 п., що на 8,2 п. вище за рівень цього показника у квітні;
  • —  індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 12,1 п. та складає 101,4 п.;
  • —  індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 4,5 п. порівняно з минулим місяцем та складає 134,4 п.
У травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 2 п. та складає 120,8 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,9 п. та складає 173,9 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 3,7 п. та складає 131,9 п.
«У травні як індекс споживчих настроїв, так і індекси поточного становища та економічних очікувань показують позитивну динаміку. Ми спостерігаємо покращення оцінки особистого матеріального становища та оцінки доцільності великих покупок. Окрім цього, населення України має більш позитивні економічні очікування як щодо власного матеріального становища, так і щодо розвитку економіки впродовж 5 років. Загалом, спостерігається позитивна тенденція, стабільність якої буде суттєво залежати від розвитку ситуації в Україні в найближчим часом», — коментують аналітики Info Sapiens.
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.