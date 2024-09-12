Споживчі настрої українців покращуються — опитування — Finance.ua
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Споживчі настрої українців покращуються — опитування

Особисті фінанси
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Споживчі настрої українців покращуються — опитування
Споживчі настрої українців покращуються — опитування
За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні», у серпні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 10 пунктів та становить 80 п. Зросли усі складові індикатора.
Споживчі настрої українців покращуються — опитування
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«Обережна тенденція до відновлення, яку ми спостерігали в липні 2024 року, в серпні перетворилася на стійке зростання Індексу споживчих настроїв. Також покращуються очікування щодо інфляції та девальвації. Водночас, це ще не можна вважати показниками відновлення економіки, зважаючи на тривалий і непередбачуваний перебіг війни. Швидше, ми спостерігаємо відновлення споживчих настроїв та економічних очікувань після значного зростання негативних настроїв, що сталося наприкінці весни — на початку літа»,
коментують аналітики

Індекс поточного становища зріс і складає 58,1 п., що на 4,3 п. вище за рівень цього показника у липні. Складові цього індексу зазнали таких змін:
  • —  індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зріс на 0,6 п. та становить 49,6 п.;
  • —  індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 8,1 п. та становить 66,7 п.
Споживчі настрої українців покращуються — опитування
Індекс економічних очікувань (ІЕО) у серпні зріс на 13,7 п. та складає 94,6 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
  • —  індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 90,1 п., що на 14,8 п. вище за рівень цього показника у липні;
  • —  індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 18,2 п. та складає 84,1 п.;
  • —  індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 8,1 п. порівняно з минулим місяцем та складає 109,7 п.
У серпні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 6,3 п. та складає 118,8 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 4,8 п. та складає 183,1 п. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 7,3 п. та складає 162,5 п.
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Раніше голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що в Україні суттєво пришвидшилася інфляція — у червні річний показник досяг 4,8%. Однією з можливих причин є підвищення тарифів на електроенергію. Він зазначив, що червнева інфляція стала найбільшою за останні 20 місяців (з жовтня 2022 року). У 20 столітті найбільший сплеск цін у червні спостерігався тільки у далекому 2000 році (3,7%) та у 2022-му (3,1%).
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Довідка Finance.ua:

  • Як вказує Держстат, у серпні споживчі ціни зросли на 0,6% до липневого показника, з початку року рівень інфляції прискорився до 4,9%, у річному виміри — до 7,5%. Наголошується, що на споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%.
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Позика до зарплати

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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