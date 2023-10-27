Сповіщення вам на телефон: як працює автоматизація у email-маркетингу та чому вона важлива для бізнесу — Finance.ua

Сповіщення вам на телефон: як працює автоматизація у email-маркетингу та чому вона важлива для бізнесу Сьогодні 12:30 — Фінтех і Картки

Сповіщення вам на телефон: як працює автоматизація у email-маркетингу та чому вона важлива для бізнесу

Автоматизація в email-маркетингу (customer journey map. — Ред.) — це модель, яка описує можливі шляхи клієнта до покупки, наочно демонструючи рух по воронці продажів.

Ті місця, які виявляються незручними для проходження — точки зростання для бізнесу. Пропрацювавши їх ви збільшите продажі та піднімете середній чек.

Детально, як це зробити, розповіла Head of Product Email&Retention в Netpeak Ukraine Аліна Пшеничникова під час найбільшої онлайн-конференції про digital, trafic, affiliate — ROMI , що відбулася 25 жовтня.

Як це працює?

Уявіть, що ви продаєте блендери. І ось користувач вбиває в пошуковій системі «купити блендер» і потрапляє на ваш сайт. Він ходить по сайту, обирає товар, але в описі є лише стандартні характеристики — і жодного слова про те, як зміниться життя після покупки блендера. Клієнт йде. Його наздоганяє реклама блендерів з іншого сайту, він натискає на рекламний банер, знаходить інформацію на новому сайті, порівнює її з вашою, та вирішує купити у ваших конкурентів.

Цього можна уникнути, якщо вчасно виявити слабкі місця бізнесу та усунути їх — скласти customer journey map або іншими словами автоматизацію.

Така карта утримає клієнта:

Відвідувач сайту або клієнт заходить на сайт і робить, або не робить, будь-яку дію. Наприклад додав товари до кошика та не купив. У сервіс розсилок із сайту передаються його дії з даними користувача, включаючи пошту та товари які він залишив у кошику. Спрацьовує тригерний сценарій у сервісі розсилки та надсилає користувачу наступний лист з нагадуванням забрати товари. Ланцюжок може складатися з одного або декількох листів з нагадуванням. Якщо людина не відкрила листа, так само можна використовувати кілька каналів, наприклад додатково Viber і Push.

Найпростіша customer journey map:

Що таке тригерні сповіщення, і чому вони ефективні для бізнесу

Кожен з нас іноді отримує на свою електронну пошту чи телефон сповіщення від компаній із подякою за замовлення, підтвердженням реєстрації, зміною пароля тощо. Вони приходять нам внаслідок нашої дії на сайті компанії. Наприклад, ми оформили замовлення чи зареєструвалися. Це і є тригерні сповіщення.

Тригерні сповіщення — це розсилки, які автоматично надходять користувачу на email, номер телефону, токен, мобільний додаток, внаслідок певної дії користувача на сайті або події (тригера).

Майже кожен бізнес має воронку продажів. Тригерні сповіщення допоможуть утримувати користувача і просувати його далі по воронці. За допомогою тригерних розсилок можна своєчасно реагувати на дії потенційних клієнтів та пропонувати відповідні рішення.

Наприклад, тригерні листи будуть корисні в таких випадках:

Інтернет-магазинам можна запускати Welcome ланцюжки листів рекомендації щодо вибору товару в категорії нагадування про покинуті кошики або реактивувати пасивних читачів та покупців. У проєктах послуг та SaaS можна докладніше розповісти про поточні пропозиції та функціонал, мотивувати до використання сервісу або замовлення послуг, запобігти відтоку клієнтів та стимулювати повторні замовлення. Для ЗМІ та інших медіа тригерні розсилки повертають аудиторію та знову залучають читачів до обговорення прочитаних матеріалів. Наприклад, користувач прочитав публікацію і залишив коментар — можна надіслати йому листа про реакцію або відповідь на його коментар від інших користувачів.

Переваги тригерних сповіщень

Як зазначає експертка, тригерні сповіщення мають ряд переваг перед іншими способами інформування загалом і перед ручними масовими розсилками. Зокрема:

Тригерні повідомлення відправляються у найкращий момент — коли користувач тільки зареєструвався на сайті або оформив замовлення. Взагалі інформування, заклик до дії або просто привітання будуть мати максимальний ефект, коли вони робляться вчасно. Це можна зробити за допомогою тригерних «особливостілистів». Вони персоналізовані та адресовані конкретній людині, залежно від дій які вона вчинила (або майже вчинила, або хотіла вчинити, але чомусь не зробила цього). Коли ми ведемо комунікацію персонально з конкретною людиною, ми обираємо більшу залученість і, як наслідок, конверсію в цільову дію. Тригерний сценарій налаштовується маркетологом один раз і працює, як кажуть, все життя. У співвідношенні витрати на реалізацію та досвід такий лист завжди окупається у перспективі. До тригерних листів користувачі завжди ставляться краще, ніж до масових, оскільки вони розуміють, чому отримали цей лист, і вони вдячні за нього, оскільки це заощаджує їх час. Наприклад, не потрібно дзвонити в компанію, щоб дізнатися, чи є товар в наявності, чи був він відправлений тощо. Це дає їм прозоре інформування про те що зараз відбувається. Тригерні листи дозволяють утримувати поточних клієнтів та стимулювати їх до повернення до покупок.

Особливості реалізації тригерних повідомлень

Для впровадження ТП важлива наявність програміста для реалізації передачі подій із сайту в сервіс розсилок є доступ до коду сайту. На багатьох конструкторах сайтів або сторінках продавців на маркетплейсах доступ до коду обмежений, а це означає, обмежені й можливості тригерних листів.

Також важливий трафік на сайті: чим більше трафіку на сайті, тим більше подій робитимуть користувачі, а отже — тригерних листів надсилатиметься більше, а результат від цього буде кращим.

Чим більша база контактів підписників, тим більший потенціал тригерних листів. Ми не можемо надіслати людині листа, e-mail якої нам невідомий. Тому важливо, щоб на сайті були способи збирання контактів: форми підписки на розсилку, зберігання даних в cookies.

«Звісно ця база має бути зібраною на сайті проєкту. Якщо клієнт купив базу або взяв її з іншого проєкту, це просто буде неефективно. Крім того, надсилаючи листи своїм підписникам, ми ризикуємо зіпсувати репутацію домену відправника та нарватися на негатив», — каже Пшеничникова.

Джерела ідей для тригерних листів:

конкуренти;

воронка продажів;

статуси у CRM;

інсайди та системи аналітики;

зворотний зв’язок від команди;

брейншторми.

Складові тригерного листа:

подія (тригер);

мета відправлення;

механіка роботи;

контент листа;

мінус умови;

дані про підписника.

Ідей для тригерів є безліч, все залежить від бізнес-моделі та потреб. Ось кілька прикладів:

прохання залишити відгук;

повідомлення про накопичені бонуси;

список товарів що сподобалися;

зниження ціни на товар що сподобався;

листи-рекомендації: добірки товарів, що грунтуються на попередніх покупках або діях клієнта;

листи-вітання: це дні народження, календарні свята або важливі інфоприводи, з якими можна привітати підписників.

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