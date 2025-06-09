Спортивні та розважальні компанії збільшили свої доходи (інфографіка) — Finance.ua
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Спортивні та розважальні компанії збільшили свої доходи (інфографіка)

Фондовий ринок
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Спортивні та розважальні компанії збільшили свої доходи (інфографіка)
Спортивні та розважальні компанії збільшили свої доходи (інфографіка)
Як повідомляє Опендатабот, на 10% зріс загальний дохід Індексу Опендатаботу 2025 у категорії спорт та розваги — до 3,47 млрд грн.
Але при цьому всього 3 компанії отримали прибуток 6,49 млн грн, тоді як всі інші отримали 1,11 млрд грн збитків.
До десятки кращих увійшли 5 футбольних клубів, 2 мережі спортивний клубів та 2 центри відпочинку та розваг.
Спортивні та розважальні компанії збільшили свої доходи (інфографіка)
У 1,7 раза впав дохід ФК Динамо Київ, але це не завадило йому очолити рейтинг. Клуб, який входить до групи братів Суркісів, отримав 913,65 млн грн доходу торік. Попри це він зазнав збитків у розмірі 784,07 млн грн. До порівняння, ще у 2023 динамівці були у плюсі на 345,67 млн грн.
Друге та третє місця посіли компанії, пов’язані з мережею Спорт Лайф. Спорт Лайф Київ-1 (власниця Тетяна Подрєзова) та Спорт Лайф Київ-6 (власниця Лариса Пахомова) збільшили свій дохід у 1,5 раза до 545,8 млн грн та 377,56 млн грн відповідно. Проте їх прибуток зріс не так рівномірно, у 15 разів до 1,03 млн грн у Київ-1 та у 2 рази до 2,2 млн грн у Київ-6.
ФК Кривбас посів 4 місце з доходом 287,12 млн грн, що у 1,6 раза більше, ніж 2023 року. За рік компанії вдалося зменшити свої збитки у 3,4 раза — до 1,1 млн грн.
Термал Фюрдо (термальні води Косино) закрила п’ятірку лідерів. Її дохід зменшився на 16% порівняно до 272,76 млн грн. Проте у 8 разів зменшилися й збитки порівняно з 2023 роком — до 6,47 млн грн.
Шахтар-сервіс Рината Ахметова закрив топ-10 з доходом 182 млн грн та у 3,3 раза меншими збитками ніж 2023 року — 7,4 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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