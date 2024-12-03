Спортбазу Медведчука оцінили у 757 мільйонів гривень — Finance.ua

Спортбазу Медведчука оцінили у 757 мільйонів гривень Сьогодні 05:25 — Фондовий ринок

Спортбазу Медведчука оцінили у 757 мільйонів гривень

Спортивну базу ексдепутата Віктора Медведчука, перероблену під приватну дачу, оцінили у 757 318 170 гривень.

Про це повідомили в АРМА.

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Ця база розташована в місті Українка Обухівського району Київської області, посеред хвойного лісу, прямо на березі річки Стугна.

Також на території об’єкта є майданчик для гвинтокрила, спеціальне місце для паркування яхти, басейн та гостьовий будинок.

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Після підготовки документації АРМА оголосить конкурс на відбір управителя для цієї спортивної бази. Усі охочі зможуть взяти участь та позмагатися за можливість управляти цим активом.

Після обміну колишнього народного депутата Віктора Медведчука у росію його конфісковане майно активно розпродає АРМА. На аукціонах вже продали колекцію дорогих годинників, автомобіль Maybach, квадроцикли, багі та частину картин з колекції Медведчука.

hromadske За матеріалами:

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