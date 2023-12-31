Спливає період, коли українці у Польщі могли користуватися українськими правами — Finance.ua

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Спливає період, коли українці у Польщі могли користуватися українськими правами

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Спливає період, коли українці у Польщі могли користуватися українськими правами
Спливає період, коли українці у Польщі могли користуватися українськими правами
31 грудня 2023 року спливає період, коли українці у Польщі могли користуватися українськими правами. Із 1 січня 2024 року дається шість місяців на обмін українських водійських посвідчень на польські.
Що треба врахувати українцям із тимчасовим захистом у Польщі, розповідає РБК-Україна з посиланням на uapl.info.
Згідно з польським законом «Про особливий порядок функціонування транспорту та морського господарства у зв’язку зі збройним конфліктом на території України», українські мігранти у Польщі мають право використовувати українські водійські посвідчення до 31 грудня 2023 року. Також було дозволено користуватися простроченими правами.
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Згідно із польським законодавством, іноземці, які перебуватимуть на території країни понад 6 місяців, повинні обмінювати права на польські.
Але українці, які мають статус тимчасового захисту (PESEL UKR), можуть користуватися українськими правами принаймні до 4 березня 2024 року. Якщо польська влада продовжить тимчасовий захист для українців до 2025 року, то і термін легального використання українських водійських документів буде подовжений. Якщо захист не буде продовжений, тоді також треба змінити права упродовж 6 місяців.
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Обмін проводиться у відповідних територіальних підрозділах (Wydział komunikacji) за місцем фактичного перебування особи. Треба буде сплатити адміністративний збір — 100 злотих (965 грн) та збір за підтвердження українським консулом факту видачі українського посвідчення водія (125 злотих — 1206 грн).
У Чехії із 1 січня 2024 року реєстрація автомобілів із українськими номерами стає обов’язковою. Якщо не оформити реєстрацію транспортного засобу у спеціальному реєстрі до кінця року, це вважатиметься правопорушенням та каратиметься штрафом.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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