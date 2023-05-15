Сплата податку на нерухомість у 2023 році: кого стосується і як розрахувати — Finance.ua

Сплата податку на нерухомість у 2023 році: кого стосується і як розрахувати Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Сплата податку на нерухомість у 2023 році: кого стосується і як розрахувати

Податок за нерухомість платять лише ті українці, які мають у власності квартиру, площа якої перевищує 60 квадратних метрів, або будинок з площею понад 120 квадратних метрів.

Нагадаємо! Сума податку збільшується одразу на 25 тисяч гривень за кожен наступний об'єкт житлової нерухомості, якщо його загальна площа перевищує 300 квадратних метрів для квартири та 500 квадратних метрів для будинку.

Також, податок за 2021 та 2022 рік не нараховується фізособам, чия нерухомість:

розташована на території, де ведеться або велись активні бойові дії;

розташована на території, що перебуває в окупації або була тимчасово окупована рф;

стала непридатною для проживання у зв’язку з війною.

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Як правильно заплатити цей податок

Податок за нерухомість платиться у 2023 році за 2022 рік, тобто за минулий рік. Його необхідно встигнути заплатити до 1 липня.

Вам мають доставити квитанцію, після чого ви маєте 60 днів на те, щоб переказати кошти державі. Якщо рахунок не прийшов, потрібно самостійно звернутися до податкової.

Розрахувати суму власного податку можна в офіційному власного податку можна в офіційному калькуляторі , без реєстрації. Далі потрібно ввести усі потрібні дані, включно зі ставкою податку. Система дозволяє додати відразу кілька об'єктів нерухомості та зберегти їх.

Ставка податку у кожному регіоні різна. Перевірити ставку у своїй області можна за посиланням на офіційному сайті податкової.

Довідка Finance.ua:

звільнення від плати за землю для фізичних (за весь 2022-й) та юридичних осіб (з 01.03.2022 — 01.01.2023) застосовуватиметься, якщо земельна ділянка розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях. З 2023 року пільга буде діяти до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація;

— 01.01.2023) застосовуватиметься, якщо земельна ділянка розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях. З 2023 року пільга буде діяти до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація; до речі, українці знову зможуть подавати заявки на внесення даних про власне майно у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно всього у декілька кліків на порталі Дія.



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