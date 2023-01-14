Спізнилися на свій рейс через тривогу: як діяти — Finance.ua

Спізнилися на свій рейс через тривогу: як діяти
Пасажири, які через оголошення повітряної тривоги не змогли вчасно дістатися до залізничного вокзалу та потрапити на запланований рейс, зможуть скористатися своїм квитком упродовж наступних 24 годин, обравши потрібний рейс у тому ж напрямку.
Про це пише Урядовий портал.
Це правило поширюється й на міжнародні рейси, зокрема на потяг сполученням Київ — Перемишль.
Водночас, якщо у пасажира заплановано пересадку на інший поїзд, він має обов’язково поінформувати про це провідника чи начальника потягу.
У такому випадку людині допоможуть скоригувати маршрут. Притримати, якщо це буде можливо, наступний рейс, на який потрібно пересісти.
Всю інформацію щодо затримок рейсів ви зможете дізнатися на сайті й офіційних сторінках Укрзалізниці в соціальних мережах.
З приводу запізнень на рейси автобусів потрібно звертатися до перевізників.
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