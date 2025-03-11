Співзасновник Google запустив новий ШІ-стартап Dynatomics — Finance.ua

Співзасновник Google запустив новий ШІ-стартап Dynatomics Сьогодні 05:03 — Технології&Авто

Співзасновник Google запустив новий ШІ-стартап Dynatomics

Ларрі Пейдж, співзасновник Google, заснував нову компанію під назвою Dynatomics, яка зосереджена на застосуванні штучного інтелекту в промисловому виробництві.

Про це повідомляє The Information.

За даними видання, Пейдж працює з невеликою групою інженерів над розробкою AI, який зможе створювати «високооптимізовані» проєкти об’єктів, а потім передавати їх на виробництво.

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Пейдж не є єдиним підприємцем, який досліджує можливості застосування AI для покращення виробничих процесів.

Orbital Materials розробляє AI-платформу для відкриття нових матеріалів, від батарей до клітин, що вловлюють вуглекислий газ. PhysicsX надає інструменти для моделювання, які використовуються інженерами в автомобільній, аерокосмічній галузях та матеріалознавстві. Instrumental використовує AI на основі комп’ютерного зору для виявлення аномалій на виробництві.

Ці компанії, як і Dynatomics, демонструють зростаючий інтерес до використання AI для оптимізації та вдосконалення виробничих процесів у різних галузях.

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