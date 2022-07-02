Співзасновник Dogecoin розповів, як криптозима може вплинути на сприйняття криптовалют спільнотою — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Співзасновник Dogecoin розповів, як криптозима може вплинути на сприйняття криптовалют спільнотою

Технології&Авто
3604
Співзасновник Dogecoin розповів, як криптозима може вплинути на сприйняття криптовалют спільнотою
Співзасновник Dogecoin розповів, як криптозима може вплинути на сприйняття криптовалют спільнотою
Біллі Маркус, ІТ-інженер, який у 2013 році разом із Джексоном Палмером заснував мем-монету Dogecoin, прокоментував у Twitter поточний ведмежий крипторинок і висловив думку щодо того, як криптозима може вплинути на сприйняття криптовалют спільнотою.
Маркус дещо саркастично написав у своєму твіті, що лише під час криптозими люди «справді починають розуміти, що таке криптовалюта».
Він додав, що ці «розуміння» завжди є базовими знаннями, такими як той факт, що біткоїн легко відстежити, що біржі централізовані та небезпечні, тощо.
Співзасновник Dogecoin розповів, як криптозима може вплинути на сприйняття криптовалют спільнотою
Крім того, він вважає, що як тільки люди перестають відчувати «крайню жадібність» до криптовалют, у їхніх головах формується раціональніша картина криптовалютного простору. Щоправда, нові інвестори часто переходять від «крайньої ірраціональної віри» до «крайньої ірраціональної ненависті».
Раніше Біллі Маркус висловлював у Твіттері думку, що нинішній ведмежий ринок триватиме приблизно чотири роки.

Dogecoin: перша «мемна криптовалюта» з неабиякими перспективами

За матеріалами:
cryptomisto
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.