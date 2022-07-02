Співзасновник Dogecoin розповів, як криптозима може вплинути на сприйняття криптовалют спільнотою — Finance.ua

Співзасновник Dogecoin розповів, як криптозима може вплинути на сприйняття криптовалют спільнотою Вчора 04:24 — Технології&Авто

Співзасновник Dogecoin розповів, як криптозима може вплинути на сприйняття криптовалют спільнотою

Біллі Маркус, ІТ-інженер, який у 2013 році разом із Джексоном Палмером заснував мем-монету Dogecoin, прокоментував у Twitter поточний ведмежий крипторинок і висловив думку щодо того, як криптозима може вплинути на сприйняття криптовалют спільнотою.

Маркус дещо саркастично написав у своєму твіті, що лише під час криптозими люди «справді починають розуміти, що таке криптовалюта».

Він додав, що ці «розуміння» завжди є базовими знаннями, такими як той факт, що біткоїн легко відстежити, що біржі централізовані та небезпечні, тощо.

Крім того, він вважає, що як тільки люди перестають відчувати «крайню жадібність» до криптовалют, у їхніх головах формується раціональніша картина криптовалютного простору. Щоправда, нові інвестори часто переходять від «крайньої ірраціональної віри» до «крайньої ірраціональної ненависті».

Раніше Біллі Маркус висловлював у Твіттері думку, що нинішній ведмежий ринок триватиме приблизно чотири роки.

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.