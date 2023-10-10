Співпраця України і Польщі у розвитку стійкої енергетики важлива для європейської безпеки — експерт Сьогодні 20:20 — Енергетика

Співпраця України і Польщі у розвитку стійкої енергетики важлива для європейської безпеки — експерт

Співпраця України і Польщі у розвитку стійкої енергетики важлива для європейської безпеки.

Заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков в онлайн-форматі взяв участь у 9-му Національному економічному саміті OSG 2023, який триває у Любліні (Польща). Він ознайомив учасників заходу із станом енергетичної системи України і наслідками масованих російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

«У цьому контексті не можу не згадати про війну, яка почалася в Ізраїлі. Терористи діють всюди однаково: вбивають цивільне населення та знищують критичну інфраструктуру. Тому ми всі повинні бути пильними. Якщо світ обʼєднається і допоможе Україні перемогти росію, то ми збудуємо нову архітектуру енергетичної безпеки в регіоні», — наголосив Ярослав Демченков.

Заступник міністра зазначив, що в Україні триває наймасштабніша за всю історію незалежності ремонтна кампанія на енергетичних об'єктах країни та відновлюється інфраструктура. Відповідні роботи проводяться із використанням обладнання, яке було надане, зокрема, і міжнародними партнерами України.

Ярослав Демченков подякував за відповідну підтримку польській стороні, наголосивши, що Україна прагне відбудовувати енергосектор, керуючись принципами децентралізації, розвитку зеленої енергетики та інноваційних технологій. Це визначено в Енергетичній стратегії України до 2050 року, яка була презентована міністром енергетики Германом Галущенком.

«У цьому напрямку є багато можливостей для співпраці України і Польщі. Майбутнє європейської енергетики суттєво залежить від того, наскільки успішно Україна і Польща імплементують спільний потенціал в енергетиці. Лише об'єднавши зусилля, ми можемо стати стійкими та сильними», — резюмував Ярослав Демченков.

Уповноважена уряду Польщі в справах стратегічної енергетичної інфраструктури Анна Лукашевська-Тшецяковська своєю чергою зазначила, що польська сторона відправила понад 100 вагонів енергетичного обладнання для українського енергосектору, аби допомогти відновити пошкоджену російськими атаками інфраструктуру. Вона наголосила, що Польща докладає максимум зусиль для підтримки енергетичної безпеки Європи і продовжуватиме підтримувати Україну.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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