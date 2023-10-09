Підготовка до зими: із запланованих 1,7 ГВт додаткових потужностей в енергосистему вже додані 1,5 ГВт — Finance.ua
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Підготовка до зими: із запланованих 1,7 ГВт додаткових потужностей в енергосистему вже додані 1,5 ГВт

Енергетика
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Підготовка до зими: із запланованих 1,7 ГВт додаткових потужностей в енергосистему вже додані 1,5 ГВт
Підготовка до зими: із запланованих 1,7 ГВт додаткових потужностей в енергосистему вже додані 1,5 ГВт
В Україні триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія, під час якої відновлюються пошкоджені російськими атаками об'єкти енергетики, а також ведеться підготовка до наступного опалювального сезону.
Зокрема, із запланованих 1,7 ГВт додаткових потужностей в енергосистему вже додані 1,5 ГВт. Про це зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко під час години запитань до Уряду у Верховній Раді.
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Досягти результату вдалося, зокрема, завдяки модернізації енергоблоків теплової генерації та відновленню роботи гідроагрегатів на гідроелектростанціях.
Тривають також ремонти на об'єктах атомної генерації, яка, як і минулого сезону, буде відігравати ключову роль у виробництві електроенергії: «Це базова генерація, яка протягом минулої зими допомогла навіть при масованих ракетних ударах пройти і стабілізувати виробництво електроенергії», — нагадав міністр.
Атомна генерація продовжує виробляти понад 50% електроенергії в країні навіть після втрати з системи Запорізької АЕС. Протягом ОЗП 2023/2024 на повну потужність працюватимуть усі 9 блоків АЕС, які є на підконтрольній Україні території.
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Також тривають ремонти на об'єктах теплової генерації, яка зазнала дуже вагомих втрат минулої зими через російські обстріли. Згідно з планом, наступного ОЗП теплова генерація буде готова видавати в систему 4,5 ГВт потужності.
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«Гідрогенерація також була предметом системних атак ворога протягом минулого ОЗП. Ми рухаємось в планах її відновлення і плануємо вийти на більше 2 ГВт потужності», — зазначив міністр.
Водночас Герман Галущенко наголосив, що ворог не полишив планів атакувати українську енергетичну інфраструктуру, тому проходження ОЗП може бути ускладнено в насамперед системними атаками на енергооб'єкти.
«Виклики, які нас очікують протягом наступного опалювального сезону, величезні, і пов’язані вони з атаками, які росія буде далі продовжувати масовано і системно здійснювати по нашій енергосистемі», — сказав очільник Міненерго.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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