У ЄС порахували, скільки потрібно грошей, щоб стати енергетично самодостатніми — Finance.ua

У ЄС порахували, скільки потрібно грошей, щоб стати енергетично самодостатніми
Потсдамський інститут підготував дослідження впливу на клімат, в якому зазначається, що для того, щоб відмовитися від викопного палива та перейти на відновлювані джерела енергії (сонячну, вітрову та інші) до 2040 року Європі потрібні щорічні інвестиції у розмірі 140 млрд євро до 2030 року і 100 млрд на рік у наступні десять років. Іншими словами, щоб створити самодостатній енергетичний сектор, Європі потрібно 2 трильйонів євро.
Про це пише Reuters.
«Ці цифри значні, але важливо пам’ятати, що європейські країни, за оцінками, витратили додатково 792 мільярди євро минулого року лише на систему статус-кво, щоб захистити споживачів від наслідків енергетичної кризи, спричиненої російським вторгненням в Україну», — йдеться у дослідженні.
У дослідженні йдеться, що постачання відновлюваної енергії мають зростати на 20% на рік, щоб задовольнити очікуваний попит на електроенергію до 2030 року.
Минулого місяця європейські законодавці остаточно затвердили юридично обов’язкові цілі щодо швидшого розширення відновлюваної енергетики в цьому десятилітті, що є центральною частиною планів Європи щодо стримування зміни клімату та відмови від викопного палива.
Закон підвищує цільові показники ЄС щодо відновлюваних джерел енергії, вимагаючи, щоб 42,5% енергії ЄС були відновлюваними до 2030 року, замінивши попередню мету в 32%.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною