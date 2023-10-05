У ЄС порахували, скільки потрібно грошей, щоб стати енергетично самодостатніми — Finance.ua

У ЄС порахували, скільки потрібно грошей, щоб стати енергетично самодостатніми Сьогодні 12:44 — Енергетика

У ЄС порахували, скільки потрібно грошей, щоб стати енергетично самодостатніми

Потсдамський інститут підготував дослідження впливу на клімат, в якому зазначається, що для того, щоб відмовитися від викопного палива та перейти на відновлювані джерела енергії (сонячну, вітрову та інші) до 2040 року Європі потрібні щорічні інвестиції у розмірі 140 млрд євро до 2030 року і 100 млрд на рік у наступні десять років. Іншими словами, щоб створити самодостатній енергетичний сектор, Європі потрібно 2 трильйонів євро.

Про це пише Reuters.

«Ці цифри значні, але важливо пам’ятати, що європейські країни, за оцінками, витратили додатково 792 мільярди євро минулого року лише на систему статус-кво, щоб захистити споживачів від наслідків енергетичної кризи, спричиненої російським вторгненням в Україну», — йдеться у дослідженні.

У дослідженні йдеться, що постачання відновлюваної енергії мають зростати на 20% на рік, щоб задовольнити очікуваний попит на електроенергію до 2030 року.

Минулого місяця європейські законодавці остаточно затвердили юридично обов’язкові цілі щодо швидшого розширення відновлюваної енергетики в цьому десятилітті, що є центральною частиною планів Європи щодо стримування зміни клімату та відмови від викопного палива.

Закон підвищує цільові показники ЄС щодо відновлюваних джерел енергії, вимагаючи, щоб 42,5% енергії ЄС були відновлюваними до 2030 року, замінивши попередню мету в 32%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.