Україна сховала запасні трансформатори в сусідніх країнах, — The Economist — Finance.ua
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Україна сховала запасні трансформатори в сусідніх країнах, — The Economist

Енергетика
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Українські чиновники, відповідальні за енергетичну галузь, у спілкуванні з журналістами на умовах анонімності не приховують своєї занепокоєності через можливе повторення російських ударів по електростанціях цієї осені та взимку. Дехто навіть очікує, що цього разу ситуація буде навіть гіршою, ніж торік, пише The Economist.
Зазначається, що в минулому сезоні українська енергетика втрималася завдяки надлишку енергопотужностей, якими можна було оперативно маневрувати. Також врятувало те, що перед війною значну частину енергорозподільчих потужностей було модернізовано, і на складах лежало зняте старе обладнання, яке можно було знову поставити замість знищеного російськими ракетами.
Зараз українські електростанції додатково захищені піщаними «бастіонами», які мають захистити обладнання від уламків ракет. Хоча в разі прямого влучання це не допоможе. Енергетики кажуть, що закрити високовольтні трансформатори бетонними корпусами не можна, оскільки вони перегріваються.
За матеріалами:
УНІАН
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