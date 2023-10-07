Держава наводить лад у вугільній галузі — Finance.ua

Держава наводить лад у вугільній галузі Сьогодні 07:01 — Енергетика

Держава наводить лад у вугільній галузі

Міністерство енергетики України реалізує системну програму з підвищення ефективності роботи державних вугільних підприємств, зокрема зі збільшення видобутку вугілля. Про це заявив заступник міністра енергетики України Олександр Хейло.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

«Історично вугільна галузь була стратегічним напрямком енергосектору. Проте через непрозорі процедури приватизації, які відбулися у попередні роки, чимало успішних підприємств опинились у приватних руках. Натомість у державній власності залишилися шахти з високою собівартістю видобутку вугілля або підприємства з тягарем боргів. З частиною державних підприємств приватники змогли працювати завдяки реалізації певних інвестпрограм. Проте, як показує практика, інвестпрограми залишаються лише планами на папері», — підкреслив Олександр Хейло.

Заступник міністра відзначив, що подібна ситуація, зокрема, склалась у найбільшій державній вуглевидобувній компанії - ДП «ВК «Краснолиманська», де державний видобуток вугілля припинився ще у 2018 році. Відповідно до спецдозволу право видобутку вугілля на полі шахти було надано приватній компанії ТОВ «Краснолиманська». Проте за цей час видобуток вугілля держпідприємством так і не розпочався, а приватний інвестор не підтвердив статус виконання взятих на себе зобов’язань щодо інвестиційних програм.

Аби змінити ситуацію, в Міненерго було ухвалено рішення про призначення виконувачем обов’язків директора ДП «ВК «Краснолиманська» Сергія Сівцова. Заступник міністра підкреслив, що колишнього керівника підприємства було звільнено через невиконання своїх службових обов’язків.

«Першочергове завдання нового керівника — відновити державний видобуток вугілля. Також необхідно негайно провести інвентаризацію та аудит діяльності. Зрозуміло, що наведення ладу не подобається певним приватним компаніям, які звикли паразитувати на держвласності», — сказав Олександр Хейло.

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