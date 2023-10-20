Спільнота фінансових розвідок світу призупинила членство Росфінмоніторингу — Finance.ua
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Спільнота фінансових розвідок світу призупинила членство Росфінмоніторингу

Світ
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Спільнота фінансових розвідок світу призупинила членство Росфінмоніторингу
Спільнота фінансових розвідок світу призупинила членство Росфінмоніторингу
росію відсторонили від участі в Егмонтській групі підрозділів фінансової розвідки. Група об'єднує розвідувальні підрозділи з усього світу для співпраці та обміну інформацією про відмивання грошей, фінансування тероризму та інших пов’язаних з ними злочинів.
Про це пише Bloomberg.
«Група об'єднує понад 160 розвідувальних підрозділів з усього світу.
Призупинення, узгоджене в середу, означає, що доступ росії до цієї інформації буде обмежений", — пише агентство з посиланням на джерела.
Егмонтська група також допомагає впроваджувати політику боротьби з відмиванням грошей, розроблену Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), яка базується в Парижі і встановлює глобальні стандарти боротьби з «брудними» грошима, а також Радою Безпеки ООН і міністрами фінансів країн «Великої двадцятки».
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росію виключили з FATF після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Як раніше повідомляло агентство, Кремль активно лобіював збереження свого членства в Егмонтській групі та блокування зусиль щодо застосування подальших санкцій проти росії в рамках FATF.
Ці зусилля включали спроби заручитися підтримкою Китаю, попередження таких друзів, як Індія, про наслідки фінансової ізоляції для двосторонніх торговельних зв’язків і спроби приєднатися до регіонального органу по боротьбі з відмиванням брудних грошей в Африці.
Згодом Егмонтська група офіційно підтвердила відсторонення рф.
«Як незалежна, аполітична організація, Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки підкреслює важливість міжнародного співробітництва та розвитку синергії з міжнародними партнерами для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Егмонтська група залишається глибоко стурбованою руйнівними наслідками нинішньої російської військової агресії проти України", — йдеться у заяві.
«Довіра серйозно підірвана через позицію Росфінмоніторингущодо дій і політики свого уряду, а також обрані ним способи комунікації. Задля збереження репутації Егмонтської групи у світовому просторі, група вирішила призупинити членство Росфінмоніторингу на час, необхідний для захисту інтересів Егмонтської групи та забезпечення досягнення її цілей», — додали в установі.
За матеріалами:
Економічна Правда
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