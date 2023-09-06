В НБУ презентували пам’ятну монету «Воєнна розвідка України» (фото) — Finance.ua
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В НБУ презентували пам’ятну монету «Воєнна розвідка України» (фото)

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В НБУ презентували пам’ятну монету «Воєнна розвідка України» (фото)
В НБУ презентували пам’ятну монету «Воєнна розвідка України» (фото), Фото: bank.gov.ua
З нагоди Дня воєнної розвідки України Національний банк 5 вересня 2023 року ввів у обіг пам’ятну монету «Воєнна розвідка України». Ця монета присвячена героїчним воїнам-розвідникам, які надійно стоять на захисті національних інтересів нашої держави.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
«Воєнна розвідка — це високотехнологічна та високоінтелектуальна складова сил безпеки і оборони України. Ми не можемо зараз подякувати усім розвідникам поіменно, але можемо вшанувати честь воєнної розвідки. Тож на знак поваги та вдячності до українських розвідників Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету „Воєнна розвідка України“. Ця монета — присвята справжній непереможності та силі духу наших Героїв», — заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.
Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua
«Переконаний, ця унікальна монета стане хорошим пам’ятним знаком про нашу звитяжну боротьбу проти окупантів і прикрасить найвишуканіші колекції нумізматів. Найбільша цінність монети полягає в тому, що вона виходить під час повномасштабного вторгнення, чим символізує панування бойового духу над небезпекою», — додав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.
На аверсі нової пам’ятної монети в центрі на матовому тлі розміщена емблема Головного управління розвідки. На реверсі - по колу написи: Воєнна розвідка України та гасло воєнних розвідників латиницею Sapiens dominabitur astris («Мудрий пануватиме над зірками»); в центрі - на тлі поверхні земної кулі зображення сови, що пронизує мечем абриси території країни-агресора (на ефесі меча зображено Тризуб — малий Державний Герб України).
Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua

Як придбати

Придбати пам’ятну монету «Воєнна розвідка України» можна буде з 6 вересня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.
Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 10 тисяч пам’ятних монет, усі вони будуть доступні з першого дня продажу.
Крім того, монети будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк) в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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