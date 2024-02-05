Спікер Джонсон про новий законопроект про допомогу Україні: ще гірше, ніж ми очікували — Finance.ua

Спікер Джонсон про новий законопроект про допомогу Україні: ще гірше, ніж ми очікували Сьогодні 12:24 — Казна та Політика

Новий законопроєкт про додаткове фінансування, який об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та зміцнення південного кордону США, ще гірший, ніж очікували американські законодавці.

Про це заявив речник Палати представників США Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

«Я бачив достатньо. Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть близько не підійде до того, щоб покласти край прикордонній катастрофі, яку створив президент», — заявив він.

Джонсон зазначив, що провідний парламентер від демократів заявив, що згідно з цим законопроектом, «кордон ніколи не закриється».

«Якщо цей законопроєкт потрапить до Палати представників, він буде мертвий після прибуття», — наголосив він.

Новий законопроект США щодо допомоги Україні

Напередодні в Сенаті опублікували новий законопроект, який поєднує допомогу Україні, Ізраїлю та коштів на зміцнення кордону з Мексикою.

Згідно з документом, загальна сума коштів, що виділяються, становить 118 млрд доларів, з них на допомогу Україні передбачено 60 млрд доларів, ще близько 14 млрд доларів — для підтримки Ізраїлю, на захист кордонів США — 20,23 млрд доларів.

Затримка з фінансуванням допомоги Україні

Раніше президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд. доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі відповідного закону не було прийнято.

У Конгресі США точаться суперечки щодо подальшого фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи ухвалити імміграційне законодавство. На початку січня у Білому домі заявили, що допомога Україні призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування.

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