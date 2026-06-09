Спеціальна підтримка для мешканців приватного сектору (скільки можна отримати) Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Спеціальна підтримка для мешканців приватного сектору (скільки можна отримати)

Ця виплата призначена для тих, хто проживає у будинках, де немає централізованого опалення та не використовується природний газ або електроенергія для обігріву.

Ви можете звернутися за цією допомогою у будь-який час протягом року. Проте краще робити це до початку опалювального сезону (червень — вересень). Гроші виплачуються разово, щоб ви могли закупити паливо заздалегідь.

Сума

Сума розраховується індивідуально на основі доходів родини. В середньому сума виплати на домогосподарство може становити від 7 до 16+ тис. грн на рік (залежно від соціального статусу та рівня доходів. — Ред.).

Заяву на «пічне паливо» потрібно подавати щороку окремо. Шляхи подання заяви такі самі, як і для звичайної субсидії:

Офлайн: через сервісні центри ПФУ або ЦНАПи незалежно від місця реєстрації;

Онлайн: через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок ПФУ або за спрощеною процедурою на порталі чи у застосунку «Дія».

Окрім стандартного пакета документів, вам необхідно надати декларацію про доходи за попередній рік та довідку про наявність у будинку пічного опалення. Зазвичай ПФУ бачить це в реєстрах, але іноді може знадобитися довідка від місцевої ради або ОСББ, якщо дані не оновлені.

Якщо ви вже отримуєте щомісячну субсидію (наприклад, на світло та воду), ви все одно можете подати заяву на паливо. У такому разі ПФУ просто донарахує суму на дрова до вашої загальної справи і виплатить її окремим траншем.

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Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.

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