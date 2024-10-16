SpaceX збирається збільшити швидкість інтернету Starlink до 1 Гбіт/с — Finance.ua
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SpaceX збирається збільшити швидкість інтернету Starlink до 1 Гбіт/с

Технології&Авто
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SpaceX збирається збільшити швидкість інтернету Starlink до 1 Гбіт/с
SpaceX збирається збільшити швидкість інтернету Starlink до 1 Гбіт/с
SpaceX повідомила Федеральну комісію зі зв’язку США (FCC) про плани збільшити максимальну швидкість Starlink удесятеро — зі 100 Мбіт/с до 1 Гбіт/с.
«Зміна і поправка, що її супроводжує, дадуть змогу системі Gen2 надавати гігабітну швидкість, широкосмуговий доступ із дійсно низькою затримкою і повсюдне мобільне підключення всім американцям і мільярдам людей у всьому світі, які, як і раніше, не мають доступу до адекватного широкосмугового доступу до інтернету», — заявили в SpaceX.
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У планах компанії знизити висоту супутників Starlink «з 525 км, 530 км і 535 км до висоти 480 км, 485 км і 475 км відповідно».
Це дасть змогу збільшити «потенційну максимальну кількість орбітальних площин і супутників на площину», зберігши при цьому заплановану загальну кількість супутників другого покоління.
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