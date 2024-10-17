Kia показала перший рамний пікап на офіційних кадрах (фото, відео) — Finance.ua
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Kia показала перший рамний пікап на офіційних кадрах (фото, відео)

Технології&Авто
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Kia показала перший рамний пікап на офіційних кадрах (фото, відео)
Kia показала перший рамний пікап на офіційних кадрах (фото, відео)
Опубліковано офіційні тизери Kia Tasman. Перший рамний пікап Kia презентують 29 жовтня на автошоу в Саудівській Аравії.
Про це повідомляється на сайті південнокорейського автовиробника.
Фото і відео дають змогу розгледіти дизайн Kia Tasman 2025. Пікап вирізняється рубаним дизайном із високим капотом та розширеними крилами. Передня частина витримана в стилістиці кросоверів Kia Telluride та EV9 — з широкою решіткою радіатора та вузькими фарами.
Новий Kia Tasman — середньорозмірний пікап, тобто він кине виклик Ford Ranger, Toyota Hilux та Mitsubishi L200. Модель продаватимуть у Європі, Азії та Австралії, а от північноамериканський ринок поки під питанням.
Очікується, що пікап Kia Tasman дебютує з 2,2-літровим турбодизелем потужністю приблизно 200 к. с. Його вантажопідйомність — 1 тонна, також він здатен буксирувати 3,5-тонний причіп.
Kia показала перший рамний пікап на офіційних кадрах (фото, відео)
У 2026 році з’явиться електромобіль Kia Tasman, також можлива поява модифікації з бензиновим V6. Пікап пропонуватимуть із заднім або повним приводом.
За матеріалами:
Фокус
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