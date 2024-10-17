Kia показала перший рамний пікап на офіційних кадрах (фото, відео) — Finance.ua

Kia показала перший рамний пікап на офіційних кадрах (фото, відео) Сьогодні 01:49 — Технології&Авто

Kia показала перший рамний пікап на офіційних кадрах (фото, відео)

Опубліковано офіційні тизери Kia Tasman. Перший рамний пікап Kia презентують 29 жовтня на автошоу в Саудівській Аравії.

Про це повідомляється на сайті південнокорейського автовиробника.

Фото і відео дають змогу розгледіти дизайн Kia Tasman 2025. Пікап вирізняється рубаним дизайном із високим капотом та розширеними крилами. Передня частина витримана в стилістиці кросоверів Kia Telluride та EV9 — з широкою решіткою радіатора та вузькими фарами.

Новий Kia Tasman — середньорозмірний пікап, тобто він кине виклик Ford Ranger, Toyota Hilux та Mitsubishi L200. Модель продаватимуть у Європі, Азії та Австралії, а от північноамериканський ринок поки під питанням.

Очікується, що пікап Kia Tasman дебютує з 2,2-літровим турбодизелем потужністю приблизно 200 к. с. Його вантажопідйомність — 1 тонна, також він здатен буксирувати 3,5-тонний причіп.

У 2026 році з’явиться електромобіль Kia Tasman, також можлива поява модифікації з бензиновим V6. Пікап пропонуватимуть із заднім або повним приводом.

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