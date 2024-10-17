АІ-моделі лише імітують мислення: дослідження Apple — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

АІ-моделі лише імітують мислення: дослідження Apple

Технології&Авто
18
АІ-моделі лише імітують мислення: дослідження Apple
АІ-моделі лише імітують мислення: дослідження Apple
Дослідження, проведене вченими Apple, показало, що великі мовні моделі, такі як ChatGPT, демонструють обмеження в здатності до логічного мислення, особливо при додаванні несуттєвих деталей до математичних завдань.
Хоча такі моделі успішно вирішують прості математичні задачі, їх легко збити з пантелику, додавши зайву інформацію, яка не має відношення до вирішення. Наприклад, модель може легко порахувати кількість ківі, які зібрав Олівер, у стандартному завданні. Однак, якщо додати деталь, що кілька ківі були менші за середній розмір, ШІ помилково включає цю інформацію у свій розрахунок, віднімаючи ківі, хоча це не потрібно.
Читайте також
Автори дослідження, зокрема Мехрдад Фараджтабар, підкреслюють, що така поведінка демонструє нездатність ШІ до справжнього логічного мислення. Моделі слідують за шаблонами, закладеними у їхні дані, і не вміють коректно адаптуватися до нових аспектів завдань.
Попри спроби вирішити ці проблеми за допомогою технік оптимізації запитів (prompt engineering), дослідники дійшли висновку, що для більш складних умов потрібно занадто багато контексту. Це відкриває важливе питання про те, чи здатний ШІ досягти рівня справжнього мислення і логічного аналізу.
За матеріалами:
cikavosti
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.