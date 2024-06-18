Маск показав Starlink Mini — Finance.ua

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Маск показав Starlink Mini

Технології&Авто
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Маск показав Starlink Mini
Маск показав Starlink Mini
Глава SpaceX Ілон Маск показав компактну версію Starlink. Маленька супутникова антена буде істотно меншою і дешевшою за стандартну. За габаритами вона порівнянна зі звичайним MacBook. Але є і зворотний бік — швидкість також знизиться.
За словами Маска, Starlink Mini буде приблизно вдвічі дешевшим за Starlink V4. При цьому швидкість завантаження складе 100 МБ/с, а швидкість відправки даних досягне 11,5 МБ/с. Цього цілком достатньо для перегляду відео з роздільною здатністю 4K в режимі онлайн.
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У своєму твітті Ілон Маск написав: «Я вже встановив Starlink Mini. Пишу цей пост через космос. На встановлення пішло 5 хвилин. Антена поміщається в рюкзаку. Ця штуковина змінить світ».
Маск показав Starlink Mini
У продаж Starlink Mini надійде вже цього року. Передбачуваний цінник — від 250 до 300 доларів. Для порівняння, Starlink V4 коштує $500.
За матеріалами:
gsminfo
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