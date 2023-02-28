SpaceX запустив супутники Starlink V2 Mini нового покоління — Finance.ua
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SpaceX запустив супутники Starlink V2 Mini нового покоління

Технології&Авто
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SpaceX запустив супутники Starlink V2 Mini нового покоління
SpaceX запустив супутники Starlink V2 Mini нового покоління
Американська компанія SpaceX вивела в космос новітні супутники V2 Mini для кращого сигналу Starlink.
Про це пише видання Space.
Ракета Falcon 9 доправила 21 новітній супутник V2 Mini з космодрому у Флориді 28 лютого о 01:13 за київським часом. Запуск відбувся приблизно на п’ять годин пізніше, ніж спочатку планувалося, через «космічну погоду».
Компанія запустила тестовий набір Mini V2 для того, щоб у майбутньому розвернути повноцінну місію Starlink V2. Її будуть запускати за допомогою великої ракети SpaceX Starship Mars, яка ще не введена в експлуатацію.
Супутники V2 Mini хоч і менші за повнорозмірні апарати V2, але потужніші за попередні версії супутників Starlink, які SpaceX запускала в космос.
SpaceX вже вивела на орбіту понад 4 тисячі супутників Starlink для надання послуг інтернету по всьому світу. До того ж компанія вже отримала дозвіл регуляторів на запуск 12 тисяч нових супутників і подала заявку на запуск ще близько 30 тисяч.
Запуск для Starlink планувався як частина програми разом із місією астронавтів Crew-6 для NASA, яка мала стартувати вранці 27 лютого. Але за декілька хвилин до запуску компанія SpaceX заявила про технічну помилку й відправлення космічного апарату відклали.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
hromadske.tv
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