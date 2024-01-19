SpaceX відправила туристів на МКС, серед яких перший астронавт з Туреччини — Finance.ua
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SpaceX відправила туристів на МКС, серед яких перший астронавт з Туреччини

Світ
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Компанія SpaceX запустила корабель Crew Dragon з космічними туристами, серед яких перший турецький астронавт Альпер Гезеравчі, на Міжнародну космічну станцію в рамках останньої комерційної місії техаського стартапу Axiom Space.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що капсула SpaceX Crew Dragon з квартетом Axiom стартувала на ракеті Falcon 9 з Космічного центру NASA імені Кеннеді на мисі Канаверал.
Плани місії Axiom-3 передбачають, що екіпаж проведе близько 14 днів у мікрогравітації на борту МКС, проводячи понад 30 наукових експериментів, багато з яких зосереджені на вивченні впливу космічних польотів на здоров’я і хвороби людини.
Місія стала третім подібним польотом, організованим х’юстонською компанією Axiom за останні два роки, оскільки компанія розвиває свій бізнес з доставки на навколоземну орбіту астронавтів, спонсорованих іноземними урядами і приватними підприємствами.
Компанія бере зі своїх клієнтів щонайменше 55 млн доларів за кожне місце астронавта.
До складу екіпажу увійшли командир корабля Майкл Лопес-Алегріа (ексастронавт NASA), полковник військово-повітряних сил Італії Вальтер Вілладеї, громадянин Швеції Маркус Вандт і пілот військово-повітряних сил Туреччини Альпер Гезеравджи, який стане першим астронавтом в історії країни.
За матеріалами:
Економічна Правда
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