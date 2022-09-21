SpaceX планує провести супутниковий інтернет в Ірані — Маск — Finance.ua

SpaceX планує провести супутниковий інтернет в Ірані — Маск Вчора 23:00 — Технології&Авто

SpaceX планує провести супутниковий інтернет в Ірані — Маск

SpaceX подасть заявку на відміну санкцій США проти Ірану у спробі запропонувати країні свій супутниковий інтернет-сервіс, заявив Ілон Маск.

«Starlink подасть заявку, незважаючи на санкції проти Ірану», — написав Маск у Twitter.

Маск оголосив, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink став доступний на всіх континентах, включаючи Антарктиду, і компанія планує запустити до 42 000 супутників для розширення можливостей підключення.

Starlink, запущений наприкінці 2020 року, пропонує послуги високошвидкісного широкосмугового доступу клієнтам у районах, які погано обслуговують фіксовані та мобільні наземні мережі, через сузір’я супутників на низькій навколоземній орбіті.

Служба здобула популярність після постачання антен та модемів українським військовим для покращення комунікаційних можливостей під час війни з росією.

Starlink монетизується за рахунок купівлі антен, модемів та підписки за тарифами, що різняться залежно від країни.

З 2019 року було розгорнуто близько 3000 супутників Starlink і SpaceX проводить приблизно один запуск на тиждень, використовуючи власні ракети Falcon 9 для прискорення розгортання.

Іран перебуває під жорстким режимом санкцій США з того часу, як колишній президент Дональд Трамп розірвав угоду 2015 року щодо його ядерної діяльності.

У той час як нинішній президент Джо Байден підтримує перегляд угоди, наполеглива вимога Ірану щодо довгострокових гарантій з боку Вашингтона зупинила обговорення.

Нові санкції були введені проти Ірану цього місяця після того, як компанія, що базується в Тегерані, допомогла доставити безпілотники до росії, а також у відповідь на масовану кібератаку на Албанію в липні, імовірно здійснену міністерством розвідки Ірану.

УНН За матеріалами:

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