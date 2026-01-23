SpaceX може вийти на IPO у 2026 році — WSJ Сьогодні 02:13 — Технології&Авто

SpaceX розглядає IPO для фінансування космічних дата-центрів

Ілон Маск розглядає можливість IPO SpaceX, щоб залучити кошти для створення дата-центрів у космосі для систем штучного інтелекту.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на анонімні джерела.

Можливі терміни IPO SpaceX

SpaceX раніше заявляла, що не планує вихід на біржу до створення постійної присутності на Марсі. Однак, за даними співрозмовників WSJ, компанія може завершити IPO вже до липня 2026 року та найближчим часом обрати банки-організатори розміщення.

Ініціатива пов’язана з планами розгортання інфраструктури для ШІ на орбіті. Нещодавно Google повідомила про намір протестувати космічний дата-центр у 2027 році. Маск, за даними джерел, прагне випередити конкурентів, однак реалізація проєкту потребує мільярдних інвестицій.

Потенційні вигоди для xAI

Виведення SpaceX на біржу також може посилити позиції xAI, яка відстає від OpenAI та Google у сфері штучного інтелекту. У разі створення орбітальних дата-центрів xAI потенційно могла б отримати доступ до інфраструктури на пільгових умовах.

Ідею перенесення дата-центрів у космос раніше підтримували й інші компанії. Blue Origin заявляла про перспективність орбітальної інфраструктури, а керівник OpenAI Сем Альтман розглядав партнерство або придбання ракетної компанії Stoke Space.

Втім, реалізація такого проєкту пов’язана з технічними викликами, зокрема із затримкою сигналу, відведенням тепла та впливом радіації. За даними WSJ, SpaceX здійснила певний технологічний прорив у 2025 році, але деталей не розкриває.

