СOVID-19: карантин в Україні продовжили до кінця літа — Finance.ua
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СOVID-19: карантин в Україні продовжили до кінця літа

Вчора 15:26Казна та Політика
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СOVID-19: карантин в Україні продовжили до кінця літаСOVID-19: карантин в Україні продовжили до кінця літа
В Україні до кінця літа цього року продовжили дію карантину для запобігання поширення СOVID-19.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 27 травня.
«Схвалено проєкт постанови щодо продовження на території України карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню СOVID-19 до 31 серпня 2022 року», — заявив Шмигаль.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на «колір» регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину.
Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну«.20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у «жовту» зону карантину з 23 вересня. Згодом у «червону» зону перейшли 18 областей та Київ.
З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у «жовтих» зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів буде дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.
За матеріалами: УНН
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