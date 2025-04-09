Сотня мільярдерів витратила рекордні $2,6 млрд на вибори 2024 року у США — звіт ATF Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Сотня мільярдерів витратила рекордні $2,6 млрд на вибори 2024 року у США — звіт ATF

Мільярдери США витратили рекордні суми під час виборів 2024 року, що підтверджує новий звіт організації Americans for Tax Fairness. Найзаможніші особи Сполучених Штатів засвідчили свій вплив на американську політику, витративши рекордні $2,6 мільярда.

Лише 100 найбільш заможних родин «інвестували» кожен шостий долар, витрачений на політичні кампанії виборчого циклу, що повернув Дональда Трампа до Білого дому і забезпечив республіканцям більшість у Палаті представників і Сенаті.

Витрати більш ніж удвічі перевищили показники на виборах 2020 року, і майже у 160 разів — ніж до рішення Верховного суду США у справі Citizens United у 2010 році, котре скасувало обмеження на політичні внески.

Хоча досі існують обмеження на прямі внески політичним кандидатам, комітетам і партіям, створення так званих Super PAC дозволило збирати необмежені суми грошей.

За 14 років після рішення Citizens United мільярдери «інвестували» у політичні кампанії у 160 разів більше коштів.

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Переважна більшість цих коштів пішла на підтримку кандидатів від Республіканської партії. Так, 70% внесків ($1,84 мільярда) було направлено на підтримку республіканців, 23% ($594 мільйони) — демократам, а решта 7% — на підтримку незалежних кандидатів, зокрема Роберта Кеннеді-молодшого, якому передали $41,8 мільйона.

Найбільшим політичним донором став Ілон Маск, котрий витратив понад $278 мільйонів на підтримку республіканців, переважно на підтримку передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Його внески становлять майже 2% від усіх витрат на вибори. У звіті зауважили, що внески Маска на передвиборчу кампанію 2024 року у чотири рази перевищували суму, яку він сплатив у вигляді щорічного податку на прибуток у період з 2013 по 2018 рік.

Більш як 80% від загальної суми ($2,14 мільярда) передали через структури Super PAC, що забезпечує мільярдерам майже безконтрольний вплив на політику США, наголосили у звіті.

До Маска приєдналися кілька керівників з Кремнієвої долини, котрі спільно витратили понад $194 мільйони на кампанії, згідно з аналізом The Guardian, і деякі з них отримали посади в новій адміністрації.

Так, Лінда МакМахон, колишня промоутерка реслінгу, котра нині є міністром освіти, спільно із чоловіком пожертвувала $25 мільйонів. Міністр торгівлі Говард Лутник зробив внесок у розмірі понад $21 мільйон на підтримку республіканців.

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Хоча увага була зосереджена на витратах у президентських виборах, значні суми також були спрямовані на вибори нижчих рівнів, щоб забезпечити контроль республіканців над урядом. Витрати мільярдерів на три ключові гонки в Сенаті — в Монтана, Пенсільванії та Огайо — становили до половини всіх витрат у кожній з цих гонок, додають у звіті ATF.

Експерти попереджають, що велике багатство впливає на політичні рішення та створює олігархічну структуру, де вибори та політика стають доступними лише для найзаможніших. Зростаюча роль мільярдерів у виборчому процесі ставить під загрозу демократичні принципи США.

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