Сотні монет різних номіналів та ювелірні прикраси: на кордоні з Польщею виявили контрабанду — Finance.ua
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Сотні монет різних номіналів та ювелірні прикраси: на кордоні з Польщею виявили контрабанду

Кримінал
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Сотні монет різних номіналів та ювелірні прикраси: на кордоні з Польщею виявили контрабанду
Сотні монет різних номіналів та ювелірні прикраси: на кордоні з Польщею виявили контрабанду, Фото: Держприкордонслужби
Українські прикордонники спільно з фахівцями Держмитслужби викрили спробу вивезення з України близько сотні монет та декількох старовинних ювелірних прикрас.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
«Сотня монет та старовинні ювелірні прикраси (…) Під час перевірки мікроавтобуса, який прямував до Польщі, прикордонники спільно з митниками виявили у пасажира, 27-річного українця, близько сотні монет різних номіналів, а також декілька старовинних ювелірних прикрас», — ідеться у повідомленні.
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Вказується, що речі, які можуть становити культурну та історичну цінність, вилучено.
За фактом поінформовано працівників Нацполіції, наразі триває експертиза.
За матеріалами:
УНН
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