Sotheby's та Christie's скасовують аукціони російського мистецтва — Finance.ua

Sotheby's та Christie's скасовують аукціони російського мистецтва

Вчора 18:00

Аукціонні будинки Sotheby’s та Christie’s скасовують заплановані на червень торги російським мистецтвом на тлі вторгнення РФ до України.

Про це пише The Art Newspaper із посиланням на коментарі офіційних представників компаній.

«Sotheby’s не проводитиме торги російським мистецтвом у червні. Наші серця та думки звернені до всіх, хто постраждав під час української кризи», — йдеться у заяві компанії.

Як зазначає The Art Newspaper, за кілька годин після того, як Sotheby’s скасував аукціони, Christie’s ухвалив аналогічне рішення.

Пресслужби обох аукціонних будинків також повідомили, що компанії виконують нові санкційні закони Великої Британії та США, які забороняють угоди з фізичними особами та компаніями з росії, внесеними до списку.

За даними The Art Newspaper, торги російським мистецтвом у Sotheby’s під час «Російського тижня» у листопаді 2021 року склали 17,7 млн ​​фунтів.

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