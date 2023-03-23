Sony зареєструвала патент на передачу цифрових NFT токенів між ігровими платформами — Finance.ua

Sony зареєструвала патент на передачу цифрових NFT токенів між ігровими платформами Сьогодні 01:16 — Технології&Авто

Sony зареєструвала патент на передачу цифрових NFT токенів між ігровими платформами

Японський технологічний гігант Sony Interactive Entertainment Inc. 16 березня зареєстрував патент під назвою «Фреймворк NFT для передачі та використання цифрових активів між ігровими платформами».

Таким чином у близькому майбутньому компанія може впровадити невзаємозамінні токени у свої ігри та PlayStation.

Технологія блокчейну у відеоіграх дозволить користувачам вигравати ексклюзивні скіни та предмети. Згідно з описом патенту, геймери отримуватимуть спеціальні NFT, коли досягнуть певних рівнів і наберуть потрібну кількість балів. Примітно, що токени можна буде продавати або обмінювати. Гравці також матимуть можливість використовувати NFT на різних ігрових платформах.

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Sony подала цей патент ще торік, але опублікований він був лише зараз. Суть концепції зводиться до розробки єдиної системи для обігу токенів у всій ігровій екосистемі розробника.

У листопаді 2022 року Sony подала ще один патент, пов’язаний з NFT, під назвою «Відстеження унікальних ігрових цифрових активів за допомогою токенів у розподіленому реєстрі». Ними можуть бути цифрові медіаактиви, предмети або ігрові персонажі.

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