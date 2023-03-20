Sony випадково проговорилась, коли вийде PlayStation 6 — Finance.ua

Sony випадково проговорилась, коли вийде PlayStation 6 Сьогодні 03:11 — Фондовий ринок

Компанія Sony активно протидіє угоді по поглинанню ігрової студії Activision Blizzard корпорацією Microsoft. В рамках розслідування регуляторам надаються різні документи, в одному з яких, направленому в британський регулятор CMA, згадується потенційний термін релізу консолі PlayStation 6.

Журналісти "покопалися"в звітах регулятора та дійшли висновку, що Sony випустить наступника PlayStation 5 у 2027 році. Нібито, договір між Activision Blizzard і Sony на спеціальний доступ до Call of Duty підписаний до наступного релізу консолі. При цьому там же говорилося, що даний доступ закінчиться в 2027 році, з чого стало ясно, що японці мають намір порадувати геймерів консоллю наступного покоління вже через чотири роки.

Варто зазначити, що для тих, хто знайомий з ігровою індустрією, ця дата не є сюрпризом. Історично склалося, що Sony випускає свої консолі приблизно через шість-сім років після виходу попередньої. Як видно, PlayStation 6 чекає та ж доля.

Раз вже мова зайшла про Call of Duty, то варто нагадати, що Sony не раз говорила, що Call of Duty важлива для PlayStation, і зараз ніхто не здатний створити конкурента франшизі шутерів від Activision Blizzard. Коли CoD перестане виходити на PS, це буде ударом для платформи.

У вересні 2022 року антимонопольні органи Великобританії та Європи вирішили провести поглиблене розслідування майбутньої покупки. Sony привітала це рішення і заявила, що поглинання матиме «серйозні негативні наслідки для геймерів та майбутнього ігрової індустрії».

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.