Sony випадково проговорилась, коли вийде PlayStation 6 — Finance.ua
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Sony випадково проговорилась, коли вийде PlayStation 6

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Компанія Sony активно протидіє угоді по поглинанню ігрової студії Activision Blizzard корпорацією Microsoft. В рамках розслідування регуляторам надаються різні документи, в одному з яких, направленому в британський регулятор CMA, згадується потенційний термін релізу консолі PlayStation 6.
Журналісти "покопалися"в звітах регулятора та дійшли висновку, що Sony випустить наступника PlayStation 5 у 2027 році. Нібито, договір між Activision Blizzard і Sony на спеціальний доступ до Call of Duty підписаний до наступного релізу консолі. При цьому там же говорилося, що даний доступ закінчиться в 2027 році, з чого стало ясно, що японці мають намір порадувати геймерів консоллю наступного покоління вже через чотири роки.
Варто зазначити, що для тих, хто знайомий з ігровою індустрією, ця дата не є сюрпризом. Історично склалося, що Sony випускає свої консолі приблизно через шість-сім років після виходу попередньої. Як видно, PlayStation 6 чекає та ж доля.
Раз вже мова зайшла про Call of Duty, то варто нагадати, що Sony не раз говорила, що Call of Duty важлива для PlayStation, і зараз ніхто не здатний створити конкурента франшизі шутерів від Activision Blizzard. Коли CoD перестане виходити на PS, це буде ударом для платформи.
У вересні 2022 року антимонопольні органи Великобританії та Європи вирішили провести поглиблене розслідування майбутньої покупки. Sony привітала це рішення і заявила, що поглинання матиме «серйозні негативні наслідки для геймерів та майбутнього ігрової індустрії».
За матеріалами:
УНІАН
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