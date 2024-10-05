Sony представила колонку LinkBuds: автономність до 25 годин (фото) — Finance.ua

Sony представила колонку LinkBuds: автономність до 25 годин (фото) Сьогодні 06:17 — Технології&Авто

Sony представила колонку LinkBuds: автономність до 25 годин (фото)

Компанія Sony розширює свою лінійку пристроїв LinkBuds, випустивши першу колонку серії.

Модель назвали LinkBuds Portable Wireless Speaker. Пристрій працює до 25 годин.

Колонка також постачається із зарядною станцією, яка перетворює її на дротовий динамік. Крім того, колонка LinkBuds сертифікована за стандартом IPX4 (захисту від потрапляння води)

Щодо звуку, то новинка постачається із твітером та низькочастотним динаміком X-Balanced. Колонка може працювати у стереопарі.

Пристрій налаштовується через фірмовий застосунок Sound Connect.

Гаджет має корпус з розміром 110×84×90 мм та вагою 520 г.

Sony LinkBuds Portable Wireless Speaker вже зʼявилась у продажі. Гаджет коштує $179.

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