Sony працює над новою PlayStation 5 — Finance.ua
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Sony працює над новою PlayStation 5

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Як повідомляється, японський технологічний гігант Sony працює над моделлю PlayStation 5 (PS5) зі знімним дисководом. Згідно з GizmoChina, як і Microsoft Xbox Series X і Series S, PlayStation 5 від Sony не пропонує останнє покоління ігрових консолей з іншими характеристиками, пише techblogua.com.
Хоча він пропонує такий, у якого відсутній фізичний дисковод. І тепер новий звіт свідчить про те, що на підході третій варіант. Компанія Sony вже зробила незначні зміни в своє останнє покоління консолей PS5. Однак схоже, що нова зміна може кардинально змінити дизайн нових консолей.
Новини надійшли від Insider Gamingas «Тома Хендерсона», який розповів, що Sony, можливо, хоче оновити фізичний дизайн PlayStation 5. Очевидно, майбутні версії PS5 можуть мати знімний дисковод.
Відповідно до звіту, бренд планує випустити PS5 зі знімним дисководом, який буде підключатися до консолі через порт USB типу C, розташований ззаду.
Зазвичай компанія випускає нові варіанти своєї консолі кожні 3-4 роки. Тож не буде дивним, якщо нова модель PS5 буде випущена протягом наступних двох років, зазначається у звіті.
Але на відміну від варіантів Slim або Pro, схоже, що цього разу бренд планує запропонувати знімний дисковод. Це також може знизити витрати на виробництво PlayStation 5 і зробити її більш доступною для покупців, додає він.
За матеріалами:
Finance.ua
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