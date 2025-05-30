Sony передає випуск флагманських смартфонів стороннім компаніям — Finance.ua

Sony передає випуск флагманських смартфонів стороннім компаніям Вчора 22:15 — Фондовий ринок

Якщо раніше японський бренд доручав складання лише пристроїв середнього сегмента зовнішнім виробникам, то тепер та сама практика застосовується і до преміальної лінійки.

Джерела зазначають, що це не тимчасовий захід, а частина нової довгострокової стратегії компанії. Виробничі потужності Sony в Таїланді більше не вказані серед підприємств, які займаються збиранням смартфонів. Нагадаємо, раніше компанія мала в своєму розпорядженні три основні виробничі бази — дві в Таїланді і одну в Китаї. На даний момент жодна з них не вважається як майданчик для випуску телефонів.

Вважається, що першою моделлю, виготовленою за новою схемою, став нещодавно представлений Xperia 1 VII. Незважаючи на зміни в логістиці, експерти не зафіксували погіршення якості — смартфон, як і раніше, відповідає високим стандартам бренду.

Такий крок, швидше за все, спрямований на оптимізацію витрат та підвищення ефективності процесів. Однак він також викликає питання про майбутнє мобільного підрозділу Sony, яке останніми роками демонструвало скромні обсяги та прибуток.

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