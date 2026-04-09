0 800 307 555
Sony анонсувала телевізори з новою технологією True RGB

Технології&Авто
Детальні характеристики виробник обіцяє розкрити найближчим часом
Детальні характеристики виробник обіцяє розкрити найближчим часом
Компанія Sony анонсувала вихід нових телевізорів серії Bravia із технологією True RGB, які з’являться на ринку вже навесні 2026 року. Детальні характеристики виробник обіцяє розкрити найближчим часом.
Головною особливістю новинок стало використання раніше представленої технології True RGB, у якій замість традиційного підсвічування світлодіодів синього кольору зверх кольоровими фільтрами натомість використовуються окремі червоні, зелені і сині світлодіоди. Кожен із цих кольорів у межах зон локального затемнення зможе регулюватися незалежно, що відкриває новий рівень контролю над зображенням.
На відміну від класичних Mini-LED-телевізорів, які роблять ставку на яскравість і контраст завдяки великій кількості світлодіодів, технологія True RGB зосереджується саме на точності кольоропередачі. За словами компанії, це дозволить досягти більш природних і насичених відтінків без характерних спотворень.
ТехнологіїТехніка
