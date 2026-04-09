Sony анонсувала телевізори з новою технологією True RGB Сьогодні 22:12 — Технології&Авто

Компанія Sony анонсувала вихід нових телевізорів серії Bravia із технологією True RGB, які з’являться на ринку вже навесні 2026 року. Детальні характеристики виробник обіцяє розкрити найближчим часом.

The future of color is coming. Sony's True RGB TVs are coming this spring. pic.twitter.com/5woQALKrLe — Sony Electronics (@SonyElectronics) April 7, 2026

Головною особливістю новинок стало використання раніше представленої технології True RGB, у якій замість традиційного підсвічування світлодіодів синього кольору зверх кольоровими фільтрами натомість використовуються окремі червоні, зелені і сині світлодіоди. Кожен із цих кольорів у межах зон локального затемнення зможе регулюватися незалежно, що відкриває новий рівень контролю над зображенням.

На відміну від класичних Mini-LED-телевізорів, які роблять ставку на яскравість і контраст завдяки великій кількості світлодіодів, технологія True RGB зосереджується саме на точності кольоропередачі. За словами компанії, це дозволить досягти більш природних і насичених відтінків без характерних спотворень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.