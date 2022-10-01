Solaris показав 18-метровий автобус на водні — Finance.ua
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Solaris показав 18-метровий автобус на водні

Технології&Авто
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Solaris показав 18-метровий автобус на водні
Solaris показав 18-метровий автобус на водні, Фото: autocentre.ua
На виставці пасажирського транспорту InnoTrans 2022 в Берліні компанія Solaris вперше презентувала широкій публіці свою новинку — 18-метровий автобус Urbino 18 Hydrogen, що працює на водневих паливних елементах.
Машина не має звичного моторного відсіку, оскільки тут використовується модульна система приводу. На даху встановлені легкі композитні балони, що вміщають 51,2 кг водню.
Також застосовуються 60-кілловаттні батареї власної розробки, що виконують допоміжні функції — при розгоні або гальмуванні (рекуперації). Запас ходу залежно від погодних умов може досягати 350 км. На повну заправку необхідно близько 20 хвилин.
Пасажиромісткість — до 140 чол. Електробус сертифікований за типом I і II, а тому може експлуатуватися і на міжміських маршрутах.
Фото: autocentre.ua
Фото: autocentre.ua
Свою першу, 12-метрову модель водневого автобуса компанія Solaris запустила у виробництво в 2019 році. Відтоді до Італії, Німеччини, Нідерландів, Швейцарії та Польщі поставлено 100 таких машин. Що ж стосується нової, 18-метрової моделі, то вона почне надходити покупцям вже в другому кварталі 2023 року.
Зазначимо, що компанія Solaris є лідером за кількістю поставлених електробусів на європейському ринку. Загалом підписано контракти на 2500 машин, які вже експлуатують у 140 містах 21 країни. Якщо ж говорити про всі автобуси марки Solaris, то сьогодні їх можна зустріти на вулицях майже 800 міст у 32 країнах.
Фото: autocentre.ua
Фото: autocentre.ua
За матеріалами:
autocentre.ua
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