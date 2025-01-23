Solana націлена на позначку $300, тоді як XYZVerse і HBAR прагнуть зростання у 50 разів — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Solana націлена на позначку $300, тоді як XYZVerse і HBAR прагнуть зростання у 50 разів Сьогодні 11:50 — Криптовалюта

Solana націлена на позначку $300, тоді як XYZVerse і HBAR прагнуть зростання у 50 разів

Solana впевнено рухається до нової вершини в $300, привертаючи значну увагу інвесторів. Тим часом перспективні токени, такі як XYZVerse і HBAR, мають потенціал для зростання, яке може збільшити їхню вартість у 50 разів. Ці амбітні прогнози викликають інтерес до факторів, що сприяють такому оптимізму, і того, чи можуть ці активи стати наступною великою можливістю на ринку криптовалют.

XYZ: Наступний чемпіон серед мем-монет, готовий домінувати у 2025 році

Гра почалася, і XYZ рухається до рекордних прибутків із незупинним імпульсом! Цей сенсаційний спортивний мем-токен готовий стати новим лідером 2025 року, привертаючи увагу криптоентузіастів і спортивних фанатів з усього світу.

XYZ обіцяє приголомшливий ріст, залишаючи позаду такі проекти, як BOME та WIF. Із прогнозованим зростанням на 7,400% XYZ готовий здобути корону кращої мем-монети у криптовалютному марафоні 2025 року!

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XYZ — це зірка екосистеми XYZVerse, визнаної «Кращим новим мем-проектом». Це унікальне поєднання спортивного азарту та мем-культури стане ідеальною платформою для криптоентузіастів і спортивних уболівальників.

XYZ наразі недооцінений, і з майбутніми лістингами ранні інвестори можуть розраховувати на значні прибутки.

Solana (SOL)

Solana (SOL) демонструє вражаючі успіхи. За останній тиждень її ціна зросла на 35,68%. За останній місяць приріст склав 41,10%, а за останні шість місяців — 48,00%. Цей стабільний висхідний тренд свідчить про високий інтерес інвесторів.

Наразі SOL торгується в діапазоні від $182,53 до $308,44. Найближчий рівень опору знаходиться на позначці $364,82. Якщо ціна подолає цю точку, наступною метою може стати $490. Найближчий рівень підтримки — $113; у разі його пробою можливе подальше зниження.

Технічні індикатори вказують на потенціал зростання. Проста ковзна середня за 10 днів становить $254,24, що трохи вище за 100-денну середню ($252,18), що вказує на короткостроковий бичачий імпульс. Індекс відносної сили (RSI) становить 56,03, що свідчить про стабільність. MACD позитивний на рівні 2,935, підтримуючи можливий рух угору. Враховуючи ці дані, ціна Solana може продовжити зростання, можливо, подолавши поточні рівні опору.

Hedera (HBAR)

За останні шість місяців Hedera (HBAR) зросла на 386%. За останній місяць її ціна підвищилася на 21,82%, а за тиждень — на 12,31%. Наразі HBAR торгується в діапазоні від $0,25 до $0,40, привертаючи увагу криптоспільноти.

Технічні індикатори дають змішані сигнали. Прості ковзні середні за 10 і 100 днів близькі одна до одної (відповідно $0,33 і $0,34), що вказує на фазу консолідації. Індекс відносної сили (RSI) становить 34,76, наближаючись до зони перепроданості. Індикатор стохастики знаходиться на рівні 6,95, натякаючи, що HBAR може бути недооцінений у короткостроковій перспективі.

Найближчий рівень опору — $0,47. Прорив цього рівня може призвести до наступного опору на позначці $0,62, що передбачає можливий приріст на 17% і 55% від поточних цін. Знизу рівні підтримки знаходяться на позначках $0,18 і $0,0366. Враховуючи останні тренди та ці ключові рівні, за рухом ціни HBAR варто уважно стежити.

Хоча Solana та HBAR демонструють високий потенціал, XYZ виділяється як спортивна мем-монета, що об’єднує фанатів і націлена на масштабне зростання завдяки залученню спільноти та чіткому плану успіху.

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