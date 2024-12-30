Solana, Ethereum, Kaspa та XYZVerse готуються до великих змін: бичачий тренд відновлюється у січні — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Solana, Ethereum, Kaspa та XYZVerse готуються до великих змін: бичачий тренд відновлюється у січні Сьогодні 10:20 — Криптовалюта

Solana, Ethereum, Kaspa та XYZVerse готуються до великих змін: бичачий тренд відновлюється у січні

Січень може стати поворотним моментом для основних цифрових активів. З поверненням висхідного імпульсу на ринок Solana, Ethereum, Kaspa та XYZVerse опинилися в центрі уваги. Чи зможуть ці криптовалюти показати значне зростання? Наступні дні можуть принести захопливі події, які вплинуть на майбутнє цих токенів.

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Solana (SOL)

SOL останнім часом демонструє значні коливання цін. За останні шість місяців його ціна зросла на 34,50%. Проте за останній місяць ціна впала на 19,60%, включаючи зниження на 8,97% за минулий тиждень. Наразі SOL торгується в діапазоні $160,72-$214,47, що свідчить про високу волатильність.

Технічні індикатори вказують на можливі ринкові тренди. SOL перебуває нижче своїх 10-денних і 100-денних ковзних середніх ($189,09 і $190,79 відповідно). Індекс відносної сили (RSI) на рівні 33,48 і стохастичний осцилятор на рівні 16,54 свідчать про наближення активу до зони перепроданості. Рівень MACD -2,081 вказує на можливе продовження ведмежого імпульсу.

Ключові рівні підтримки та опору відіграють важливу роль у русі ціни SOL. Найближчий рівень підтримки знаходиться на $141,08; якщо ціна опуститься нижче, вона може протестувати другу підтримку на $87,33. З іншого боку, прорив через найближчий опір на $248,58 може підштовхнути ціну до наступного рівня опору на $302. Це означатиме значне зростання від поточних рівнів.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) нещодавно також зазнав змін у ціні. За останній тиждень ціна впала на 8,42%, що призвело до поточного діапазону $2881,83-$3892,12. Місячна зміна показує помірніше зниження на 2,61%, а за останні шість місяців ETH знизився на 1,57%.

Технічні індикатори вказують на можливі зміни у ціні ETH. Індекс відносної сили (RSI) становить 26,14, що свідчить про перепроданість активу. Стохастичний показник на рівні 12,83 підтверджує цю перепроданість. Рівень MACD -33,83 може сигналізувати про майбутню зміну імпульсу. 10-денні та 100-денні ковзні середні розташовані поруч — $3355,12 і $3400,11 відповідно, що говорить про фазу консолідації.

Якщо ETH зможе подолати найближчий рівень опору на $4504, він може досягти другого опору на $5515, що забезпечить потенційне зростання на понад 15% і 40% відповідно від поточних рівнів. Однак якщо ціна опуститься нижче найближчої підтримки на $2483,85, наступний рівень підтримки знаходиться на $1473,56, що означало б значне зниження.

Kaspa (KAS)

Kaspa (KAS) демонструє помітне зниження ціни останнім часом. За останній тиждень вартість монети впала приблизно на 10,7%. За місяць зниження склало близько 23,9%. За останні шість місяців ціна Kaspa значно знизилася на 36,5%. Наразі KAS торгується в діапазоні $0,10-$0,15, що вказує на низхідний тренд.

Монета наближається до найближчого рівня підтримки на $0,08. Якщо ціна опуститься нижче цієї позначки, наступним рівнем підтримки стане $0,0342, що може свідчити про подальше падіння. На верхній стороні найближчий рівень опору становить $0,18. Подолання цього рівня може підштовхнути ціну Kaspa до другого опору на $0,22, що означатиме потенціал зростання більш ніж на 45% від поточних рівнів.

Технічні індикатори дають змішані сигнали. Індекс відносної сили (RSI) близько 30,8 і стохастичний осцилятор близько 10,6 вказують на те, що Kaspa може перебувати в зоні перепроданості. Простi ковзні середні за 10 і 100 днів знаходяться на рівні $0,12, що показує консолідацію ціни. Однак рівень MACD негативний (-0,1 554), що натякає на ведмежий імпульс.

Висновок

SOL, ETH, KAS і XYZ готові до значних змін, оскільки бичачий тренд продовжує набирати обертів. XYZVerse виділяється як піонер мем-коїнів у спортивній тематиці з прогнозованим зростанням до 20,000%.

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