Соцмережа Х планує цьогоріч запустити P2P платежі — Finance.ua

Соцмережа Х планує цьогоріч запустити P2P платежі 11.01.2024, 00:32 — Технології&Авто

Соцмережа Х планує цьогоріч запустити P2P платежі

Соціальна мережа Х планує в цьому році запустити однорангові платежі (P2P платежі) на своїй платформі.

«Ось лише деякі з напрямків, на яких ми зосереджуємося для наших ділових партнерів у цей новий рік: Ми запустимо однорангові платежі, відкриваючи більше корисності для користувачів і нові можливості для комерції», — заявили в соцмережі Х.

Також соцмережа планує продовжити інвестувати в творців і контент-партнерства, які залучають нових користувачів і стимулюють рекламу на платформі.

«Ми створюватимемо більше оригінального вмісту та залучатимемо більше талантів разом із деякими з найцікавіших людей на X», — додали у соцмережі.

Серед іншого компанія планує покращити свою пропозицію рекламних оголошень за допомогою основних компонентів відео, ефективності та безпеки бренду.

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CNBC зазначає, що X Payments LLC — платіжна дочірня компанія X — отримала ліцензії на переказ грошей поки лише в 14 штатах.

Однорангові платежі (P2P платежі) — це грошові перекази від однієї людини іншим людям (на відміну від продавця чи установи).

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