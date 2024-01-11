Соцмережа Х планує цьогоріч запустити P2P платежі — Finance.ua

Соцмережа Х планує цьогоріч запустити P2P платежі
Соціальна мережа Х планує в цьому році запустити однорангові платежі (P2P платежі) на своїй платформі.
«Ось лише деякі з напрямків, на яких ми зосереджуємося для наших ділових партнерів у цей новий рік: Ми запустимо однорангові платежі, відкриваючи більше корисності для користувачів і нові можливості для комерції», — заявили в соцмережі Х.
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Також соцмережа планує продовжити інвестувати в творців і контент-партнерства, які залучають нових користувачів і стимулюють рекламу на платформі.
«Ми створюватимемо більше оригінального вмісту та залучатимемо більше талантів разом із деякими з найцікавіших людей на X», — додали у соцмережі.
Серед іншого компанія планує покращити свою пропозицію рекламних оголошень за допомогою основних компонентів відео, ефективності та безпеки бренду.
CNBC зазначає, що X Payments LLC — платіжна дочірня компанія X — отримала ліцензії на переказ грошей поки лише в 14 штатах.
Однорангові платежі (P2P платежі) — це грошові перекази від однієї людини іншим людям (на відміну від продавця чи установи).
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