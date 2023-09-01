Соцмережа Х отримає аудіо- та відеодзвінки: Маск повідомив деталі — Finance.ua

Соцмережа Х отримає аудіо- та відеодзвінки: Маск повідомив деталі Сьогодні 03:23 — Технології&Авто

Соцмережа Х отримає аудіо- та відеодзвінки: Маск повідомив деталі

Відео- та аудіодзвінки через соцмережу X (раніше — Twitter) будуть доступні на iOS, Android, Mac та ПК.

Про це повідомив власник платформи Ілон Маск.

Як зазначив бізнесмен, такі дзвінки можна буде здійснювати без необхідності ділитися своїм номером телефону.

Маск очікує, що завдяки нововведенню X стане ефективною глобальною адресною книгою.

Кілька тижнів тому появу відеодзвінків у соцмережі анонсувала гендиректорка X Лінда Яккаріно. Тоді вона також говорила, що потреби надавати комусь номер телефону не буде.

Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став Ілон Маск. Він припускав, що купівля соцмережі стане «прискорювачем» для створення X — «додатку для всього».

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Маск говорив про своє бажання зробити X схожим на китайський WeChat — супердодаток, який використовується від платежів і бронювання квитків на події до обміну повідомленнями.

У листопаді було оголошено про перезапуск платної підписки в Twitter. Її користувачам надали синю галочку верифікації, можливість публікувати дописи обсягом до 10 тис. знаків, завантажувати кількагодинні відео тощо.

Навесні поточного року виявилося, що Twitter Inc. перестала бути окремою компанією після злиття з новоствореною фірмою під назвою X Corp.

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