X запускає бета-версію розміщення оголошень про роботу — Finance.ua
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X запускає бета-версію розміщення оголошень про роботу

Технології&Авто
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X запускає бета-версію розміщення оголошень про роботу
X запускає бета-версію розміщення оголошень про роботу
Трохи більше місяця тому в мережі Twitter зʼявилось повідомлення від одного з користувачів, що соцмережа дозволить перевіреним організаціям імпортувати свої вакансії в неї із системи відстеження кандидатів або каналу XML у свій профіль.
Днями компанія X Hiring розмістила інформацію, що перевірені організації можуть отримати ранній доступ до функції найму в обліковому записі.
Як пише BGR, хоча ця функція знаходиться в бета-версії, здається, що оголошення про роботу вже відображаються в деяких облікових записах на платформі.
X запускає бета-версію розміщення оголошень про роботу
Платформа для інтерфейсних фреймворків Vercel, який зображений в оголошенні, вже має оголошення про роботу, які відображаються в його профілі.
X запускає бета-версію розміщення оголошень про роботу
На питання Іана Зельбо в Twitter «Чи є щось гірше за LinkedIn?» Ілон Маск відповів, що люди іноді надсилають йому посилання на LinkedIn, але рівень жаху настільки високий, що він просто не може змусити себе скористатися ним, тому просить надіслати резюме або біографію електронною поштою.
«Ми подбаємо про те, щоб X-конкурент LinkedIn був крутим», — пише Маск.
За матеріалами:
dev.ua
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