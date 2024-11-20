Соцмережа Bluesky, у яку масово тікають користувачі X, обіцяє не повторювати помилку Маска — Finance.ua

Соцмережа Bluesky, у яку масово тікають користувачі X, обіцяє не повторювати помилку Маска
Ілон Маск великою мірою зіпсував те, що колись називалося Twitter. Користувачі досі хвилями тікають у конкурентні соцмережі, такі як Threads і Bluesky.
Наразі Bluesky переживає сплеск реєстрацій та активності, що, природно, породжує деякі питання від користувачів. Наприклад, чи не піде платформа тим же шляхом, що й X?
У чому проблема
Проблема виникла через штучний інтелект, а точніше той факт, що людям не подобається, що їхні твіти раптом стали джерелом навчальних даних для ШІ Grok Ілона Маска. Компанія Bluesky, яка різко зросла після виборів у США, заявила, що не буде тренувати генеративний ШІ на публікаціях своїх користувачів, повідомляється на офіційній сторінці Bluesky.
Ця заява різко контрастує з політикою X та навіть Meta, яка може використати Threads для навчання власного ШІ Llama. Ймовірно, не випадково заява Bluesky з’явилася в той самий день, коли набули чинності нові умови надання послуг X, що дозволяють стороннім партнерам тренуватися на повідомленнях користувачів соцмережі.
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«Багато художників і творців знайшли свій дім на Bluesky, і ми чуємо їхнє занепокоєння з приводу того, що інші платформи тренуються на їхніх даних. Ми не використовуємо ваш контент для навчання генеративного ШІ і не маємо наміру цього робити», — написали розробники Bluesky.
У наступному дописі з’явилося уточнення, в яких сферах і для яких цілей застосовують ШІ. Компанія каже, що він залучений лише для модерації контенту і формування стрічки Discover (аналог рекомендацій, який можна додати в стрічку лише за бажанням).
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«Bluesky використовує штучний інтелект для модерації контенту, що допомагає нам сортувати пости і захищати людей-модераторів від шкідливого контенту. Жодна з цих систем не є системою генеративного ШІ, навченою на користувацькому контенті», — йдеться в повідомленні.
Емілі Лю, прессекретарка Bluesky, сказала: «Ми хотіли б зробити все можливе, щоб сторонні організації поважали згоду користувачів, і активно обговорюємо в команді, як цього досягти». Таким чином наразі компанія покладається лише на добру волю розробників ШІ, але збирається якимось чином заблокувати несанкціоноване зчитування даних у соцмережі.
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