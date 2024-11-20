Соцмережа Bluesky, у яку масово тікають користувачі X, обіцяє не повторювати помилку Маска — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Соцмережа Bluesky, у яку масово тікають користувачі X, обіцяє не повторювати помилку Маска

Технології&Авто
29
Соцмережа Bluesky, у яку масово тікають користувачі X, обіцяє не повторювати помилку Маска
Соцмережа Bluesky, у яку масово тікають користувачі X, обіцяє не повторювати помилку Маска
Ілон Маск великою мірою зіпсував те, що колись називалося Twitter. Користувачі досі хвилями тікають у конкурентні соцмережі, такі як Threads і Bluesky.
Наразі Bluesky переживає сплеск реєстрацій та активності, що, природно, породжує деякі питання від користувачів. Наприклад, чи не піде платформа тим же шляхом, що й X?

У чому проблема

Проблема виникла через штучний інтелект, а точніше той факт, що людям не подобається, що їхні твіти раптом стали джерелом навчальних даних для ШІ Grok Ілона Маска. Компанія Bluesky, яка різко зросла після виборів у США, заявила, що не буде тренувати генеративний ШІ на публікаціях своїх користувачів, повідомляється на офіційній сторінці Bluesky.
Ця заява різко контрастує з політикою X та навіть Meta, яка може використати Threads для навчання власного ШІ Llama. Ймовірно, не випадково заява Bluesky з’явилася в той самий день, коли набули чинності нові умови надання послуг X, що дозволяють стороннім партнерам тренуватися на повідомленнях користувачів соцмережі.
Читайте також
«Багато художників і творців знайшли свій дім на Bluesky, і ми чуємо їхнє занепокоєння з приводу того, що інші платформи тренуються на їхніх даних. Ми не використовуємо ваш контент для навчання генеративного ШІ і не маємо наміру цього робити», — написали розробники Bluesky.
У наступному дописі з’явилося уточнення, в яких сферах і для яких цілей застосовують ШІ. Компанія каже, що він залучений лише для модерації контенту і формування стрічки Discover (аналог рекомендацій, який можна додати в стрічку лише за бажанням).

Читайте також: У що інвестують 5 найбагатших людей світу

«Bluesky використовує штучний інтелект для модерації контенту, що допомагає нам сортувати пости і захищати людей-модераторів від шкідливого контенту. Жодна з цих систем не є системою генеративного ШІ, навченою на користувацькому контенті», — йдеться в повідомленні.
Емілі Лю, прессекретарка Bluesky, сказала: «Ми хотіли б зробити все можливе, щоб сторонні організації поважали згоду користувачів, і активно обговорюємо в команді, як цього досягти». Таким чином наразі компанія покладається лише на добру волю розробників ШІ, але збирається якимось чином заблокувати несанкціоноване зчитування даних у соцмережі.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.