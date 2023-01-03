Соціологи з'ясували головний мотив українців залишатися у країні (інфографіка) — Finance.ua
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Соціологи з'ясували головний мотив українців залишатися у країні (інфографіка)

Особисті фінанси
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Головний мотив українців залишатися у країні — родичі. На другому місці — відчуття, що в їхньому населеному пункті «не все так страшно».
Це дані соціологічного дослідження, проведеного компанією Active Group за допомогою онлайн панелі SunFlower Sociology 18-21 листопада.
Соціологи з'ясували головний мотив українців залишатися у країні (інфографіка)
Так, заради родичів у країні залишається 41% опитаних. Ще 20,5% не виїжджають через наявність відчуття, що не все так страшно, 17,9% — через почуття невідомості (куди, як їхати), 15,4% — через роботу, 14,5% — через законодавчі заборони.
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Серед мотивів, які можуть змусити виїхати за кордон, більшість опитаних (29,9%) назвали погіршення ситуації у їхньому населеному пункті. Ще 21,4% готові виїхати, якщо так зроблять їхні родичі.
Соціологи з'ясували головний мотив українців залишатися у країні (інфографіка)
  • 16,7% респондентів відповіли, що можуть виїхати, якщо отримають цікаву пропозицію (тобто розумітимуть, куди їхати і на яких умовах).
  • 14,5% опитаних пов’язали виїзд за кордон з неможливістю знайти роботу в Україні та проблемами з опаленням, водопостачанням та електрикою,
  • 10,3% — зі скасуванням законодавчих обмежень на виїзд,
  • 9,8% — з питаннями, пов’язаними зі здоров’ям,
  • 8,1% — із роботою, релокацією робочого місця.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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