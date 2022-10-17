Соціально-економічне становище українців: опитування — Finance.ua

Соціально-економічне становище українців: опитування Вчора 19:58 — Особисті фінанси

Cоціологічною групою «Рейтинг» було проведене чергове дослідження психологічних маркерів: рівнів життєстійкості, психологічного виснаження та стратегії поведінки споживачів.

Дещо зросла кількість респондентів, які змушені були покинути місце постійного проживання з 24 лютого 2022 року. Ріст відбувається за рахунок зростання кількості внутрішньо переміщених осіб зі східних та південних регіонів.

Скільки планують повернутись

85% опитаних висловлюють намір повернутися додому:

21% — найближчим часом, 19% — хочуть повернутися, але ще почекають, 45% — повернуться, але після закінчення війни.

Лише 6% зазначили, що вже не повернуться додому.

У порівнянні із липнем зросла кількість тих, хто планує повертатися негайно, та зменшилася тих, хто повернеться після війни, або ж взагалі не повернеться.

Робота

Продовжується поступове повернення громадян до місць роботи. Сьогодні 38% з тих, хто працював до війни, повернулися на свої робочі місця у звичному режимі, 1

8% — працюють дистанційно,

7% — знайшли нове місце праці.

Попри це третина таких опитаних до цього часу не працює.

Найбільше останніх серед наймолодших та найстарших опитаних, жінок, мешканців сходу. У цьому опитуванні вперше зафіксовано позитивні тенденції з поверненням на роботу серед мешканців півдня та сходу. Водночас слід мати на увазі, що регіональна ідентифікація відбувається за місцем проживання до 24 лютого 2022 року.

Динаміка індексу життєстійкості дещо покращилася. В українців, незважаючи на восьмий місяць війни, все ще вистачає фізичних та моральних сил жити у складних умовах, працювати, допомагати, воювати.

Що купують найбільше

Найчастіше респонденти приймають рішення щодо купівлі продуктів та товарів, виходячи з відповідності ціни та якості (42%).

По 29% керуються тим, що регулярно купують одні і ті ж товари (стратегія регулярного споживання), або через можливість купити їх дешевше (стратегія мінімізації витрат).

20% купують, тому що покупка приносить задоволення (гедоністи), 13% — купують товари найкращої якості (перфекціоністи).

Лише 4% зазначили, що купують товари імпульсивно (стратегія імпульсивного споживання), 2% — через те, що товар є новинкою (споживання новинок).

Відповідність ціни та якості, регулярність покупки більш притаманні молодшому та середньому поколінню, які керуються раціональним підходом до витрат.

Покупка через нижчу ціну — старшому, оскільки в них частіше нижчі доходи і вони змушені економити. Молодь також відносно частіше купує товари, тому що це приносить задоволення або ж керуючись показником якості — це відповідає цінностям молодого покоління, які є більшими гедоністами та перфекціоністами.

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