Соціально-економічне становище українців: опитування — Finance.ua
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Соціально-економічне становище українців: опитування

Особисті фінанси
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Cоціологічною групою «Рейтинг» було проведене чергове дослідження психологічних маркерів: рівнів життєстійкості, психологічного виснаження та стратегії поведінки споживачів.
Дещо зросла кількість респондентів, які змушені були покинути місце постійного проживання з 24 лютого 2022 року. Ріст відбувається за рахунок зростання кількості внутрішньо переміщених осіб зі східних та південних регіонів.
Скільки планують повернутись
85% опитаних висловлюють намір повернутися додому:
21% — найближчим часом, 19% — хочуть повернутися, але ще почекають, 45% — повернуться, але після закінчення війни.
Лише 6% зазначили, що вже не повернуться додому.
У порівнянні із липнем зросла кількість тих, хто планує повертатися негайно, та зменшилася тих, хто повернеться після війни, або ж взагалі не повернеться.
Робота
  • Продовжується поступове повернення громадян до місць роботи. Сьогодні 38% з тих, хто працював до війни, повернулися на свої робочі місця у звичному режимі, 1
  • 8% — працюють дистанційно,
  • 7% — знайшли нове місце праці.
  • Попри це третина таких опитаних до цього часу не працює.
Найбільше останніх серед наймолодших та найстарших опитаних, жінок, мешканців сходу. У цьому опитуванні вперше зафіксовано позитивні тенденції з поверненням на роботу серед мешканців півдня та сходу. Водночас слід мати на увазі, що регіональна ідентифікація відбувається за місцем проживання до 24 лютого 2022 року.
Динаміка індексу життєстійкості дещо покращилася. В українців, незважаючи на восьмий місяць війни, все ще вистачає фізичних та моральних сил жити у складних умовах, працювати, допомагати, воювати.
Що купують найбільше
Найчастіше респонденти приймають рішення щодо купівлі продуктів та товарів, виходячи з відповідності ціни та якості (42%).
По 29% керуються тим, що регулярно купують одні і ті ж товари (стратегія регулярного споживання), або через можливість купити їх дешевше (стратегія мінімізації витрат).
20% купують, тому що покупка приносить задоволення (гедоністи), 13% — купують товари найкращої якості (перфекціоністи).
Лише 4% зазначили, що купують товари імпульсивно (стратегія імпульсивного споживання), 2% — через те, що товар є новинкою (споживання новинок).
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Відповідність ціни та якості, регулярність покупки більш притаманні молодшому та середньому поколінню, які керуються раціональним підходом до витрат.
Покупка через нижчу ціну — старшому, оскільки в них частіше нижчі доходи і вони змушені економити. Молодь також відносно частіше купує товари, тому що це приносить задоволення або ж керуючись показником якості — це відповідає цінностям молодого покоління, які є більшими гедоністами та перфекціоністами.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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