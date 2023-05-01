Соціальні стипендії в Україні: хто і скільки може отримувати у 2023 році — Finance.ua

Соціальні стипендії в Україні: хто і скільки може отримувати у 2023 році Сьогодні 18:10 — Особисті фінанси

Соціальні стипендії в Україні: хто і скільки може отримувати у 2023 році

Низка українських студентів має право отримувати соціальні стипендії у 2023 році, однак у деяких випадках виплата підлягає оподаткуванню.

Як інформує Юридичний радник для ВПО у Facebook , якщо сума стипендії разом з індексацією не перевищує 3 760 гривень, то податки з неї не вираховуватимуться.

Водночас із усього, що перевищує цю суму, вираховуватиметься 18% податку на доходи фізосіб та 1,5% військового збору. Наприклад, якщо студент отримав стипендію у 6 375 гривень, то із суми 2 615 грн буде вираховано майже 510 гривень податків. Тобто кінцева сума становитиме 5 865 гривень.

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Соціальна стипендія в Україні передбачена для таких категорій студентів:

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, отримають 4 249,5 гривні;

студенти, які у віці 18-23 років залишилися без батьків — 4026 гривень;

інші студенти (курсанти) установ передвищої професійної освіти, які мають право на призначення соцстипендій — 890 гривень;

інші студенти (курсанти) установ вищої освіти, які мають право на призначення таких стипендій — 1180 гривень.

Також студенти можуть отримати стипендії Верховної Ради, вони передбачені для тих, хто проходить навчання за державним замовленням на денній формі. До них належать:

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування — 6 375 гривень;

громадяни, які у період навчання у віці 18-23 років залишилися без батьків — 6039 гривень;

студенти (курсанти) установ професійної вищої освіти із малозабезпечених сімей — 1 335 гривень;

студенти (курсанти) закладів вищої освіти із малозабезпечених сімей — 1 770 гривень.

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