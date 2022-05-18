Смілянський відповів, чи збереже Укрпошта в червні тарифи на внутрішні пересилання — Finance.ua

Смілянський відповів, чи збереже Укрпошта в червні тарифи на внутрішні пересилання

Вчора 19:16 — Фондовий ринок

Укрпошта планує розширити співпрацю з Укрзалізницею в рамках проєкту «Залізна пошта» (доставка залізницею), щоб за рахунок цього утримати тарифи на внутрішні поштові пересилання.

Про це сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Ми запустили проєкт «Залізна пошта» в надзвичайно короткі строки — за 5 днів ще на початку війни. Думаю, скоро будемо святкувати мільйонну посилку, перевезену Укрзалізицею.

Розуміємо, що потрібно максимально утримувати тарифи на доставку у звʼязку з підвищенням цін на паливо, щоб дати бізнесу можливість підняти голову. Тому плануємо у травні та червні утримувати внутрішні тарифи на доставку посилок від підвищення. Зокрема, будемо по максимуму перевозити по Україні Укрзалізницею та працювати над собівартістю", — наголосив Смілянський.

За його словами, сьогодні кількість внутрішніх та міжнародних пересилок в Україні постійно зростає.

«По Укрпошті можна відстежувати, як відроджується економіка, адже збільшення кількості посилок означає відродження бізнесу та логістики доставки товарів. Ми за квітень переслали більше міжнародних посилок в тонах, ніж за квартал до цього. Зростає також і кількість внутрішніх відправлень», — сказав гендиректор.

Водночас певну частину міжнародних пересилань складають нині відправлення українцям, які залишили Україну на початку війни, відзначив він.

«Дуже сподіваюся, що наш проєкт „Валізка з дому“ перетвориться найближчим часом у проект „Валізку додому“. Тобто, що посилки підуть у зворотньому напрямку. Тим не менш, дуже тішить, що при цьому збільшуюється також доходи наших підприємців, які продають та купують товари на міжнародних торгових майданчиках. Ми бачимо, що ці обсяги торгівлі також зростають», — відмітив Смілянський.

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